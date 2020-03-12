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Ожидается взрывной рост спроса на телевизоры 8K

12 марта 2020 г., 14:35

Ожидается взрывной рост спроса на телевизоры 8K

По мнению аналитиков из Digitimes Research, в 2020 г. мировой рынок освоит не менее 2 млн телевизоров, поддерживающих разрешения 8К. Для сравнения, годом ранее было глобально поставлено не более 430 тыс. подобных устройств. Высокий рост спроса во многом станет следствием активного развития инфраструктуры, поддеживающей работу с контентом высокой четкости, а также масштабным развитием сетей 5G.

В настоящее время доступны 8K QLED TV от Samsung Electronics и TCL, 8K LCD от Sharp, 8K OLED TV от LG Electronics, 8K LED от Sony.

Производители панелей, в свою очередь, исправно наращивают выпуск панелей 8К TV. Уже в 2022 г. уровень их проникновения достигнет 3,6%, что будет соответствовать 9,5 млн отгруженных панелей.


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