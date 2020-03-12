ЕС обяжет производителей электроники делать ее пригодной к ремонту

12 марта 2020 г., 13:36

Европейский Союз намерен принять так называемый закон «о праве на ремонт», ожидается, что он может вступить в силу уже в 2021 г.

Если такая законодательная инициатива будет принято, то производителей электроники, и в частноти смартфонов, планшетов и ноутубуков, обяжут делать ее ремонтнопригодной.

Инициатива нацелена на то, чтобы увеличить срок использования техники и сделать ее более долговечной и модернизируемой. Это позволит заметно сократить загрязнение окружающей среды.



По заявлению ЕС, компании, которые будут следовать требованиям, получат финансовые компенсации.

Пока не вполне ясно, как предложенные механизм будет работать, и законодательство все еще находится на ранней стадии проработки.

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