JavaScript чи вебпроксі: що обрати для перекладу сайту

21 октября 2024 г., 17:34

+11

голос Tweet

Відкриття компанії на новому ринку чи масштабування бізнесу за кордоном неможливе без локалізації сайту. Проте не кожна компанія має штатних перекладачів чи локалізаторів, та й не завжди є можливість інвестувати у наймання персоналу або створювати окрему команду для проєкту з перекладу.

У такому випадку бюджетним рішенням може стати використання проксі-сервера. Існують два найпоширеніших підходи - JavaScript-проксі (браузерний) та консьєрж-проксі (серверний). У чому їхня різниця та як обрати більш оптимальний під ваши завдання.

JavaScript-проксі працює на рівні браузера та використовує JavaScript для перекладу або модифікації сторінок. Його основне завдання - змінювати вміст сайту безпосередньо в браузері користувача. При цьому завантажується оригінальний сайт, JavaScript використовується для того, щоб перекладати або змінювати його елементи без необхідності звертатися до стороннього сервера. Це дозволяє виконувати переклад «на льоту», забезпечуючи майже миттєвий і безперервний переклад без великого навантаження на сервери.

Основні переваги JavaScript-проксі:

• Оперативність, оскільки переклад відбувається безпосередньо в браузері користувача.

• Можливість взаємодії з динамічними елементами сторінки (наприклад, якщо з'являється новий контент, він теж може бути перекладений).

Оскільки переклад виконується за допомогою механізмів машинного перекладу, він має обмежені можливості постредагування людиною, тому може використовуватися для менш складних та відповідальних перекладів. До того ж іноді виникає деяка затримка або «мерехтіння» в користувацькому досвіді, та й загалом JavaScript-переклад не такий дружній до SEO, як у випадку з проксі-сервером.

Консьєрж-проксі працює на рівні сервера. Він перехоплює всі запити від користувача до сайту, перекладає сторінку на сервері, а потім передає перекладену версію користувачу. Цей підхід зазвичай використовують для складних вебсайтів, що містять багато динамічного контенту, або для проєктів, де потрібен точний та якісний переклад. Користувач взаємодіє з сервером, а не з оригінальним сайтом, тому кінцевий результат виглядає як повністю локалізований сайт, і потенційні клієнти з різних регіонів можуть переглядати його своєю рідною мовою.

Основні переваги rонсьєрж-проксі:

• Потужніший контроль над усім контентом, включно з динамічними елементами.

• Можливість працювати з великими обсягами перекладів і виконувати їх на сервері без навантаження на браузер користувача.

• Більший контроль над кешуванням і оптимізацією трафіку.



Як вже згадувалося вище, основною проблемою JavaScript-проксі є «мерехтіння», що виникає перед відображенням перекладу. Попри його короткотривалість (до 2-х секунд), це може суттєво вплинути на зручність роботи та враження користувача.

«Мерехтіння» хоч і здається незначним недоліком, але воно може спровокувати збільшення кількості відмов. За даними Portent, перші п'ять секунд завантаження мають найбільший вплив на коефіцієнт конверсії. Згідно з результатами дослідження, коефіцієнт конверсії сайту падає в середньому на 4,42% з кожною додатковою секундою завантаження. Це суттєві втрати для бізнесу, який перекладає сайт з метою збільшення продажів або кількості потенційних клієнтів, і такий переклад зведе нанівець всі зусилля компанії. Натомість плавний користувацький досвід при використанні консьєрж-проксі дозволяє більше налаштувань, полегшує внутрішнє навантаження та допомагає утримати відвідувачів сайту.

Крім того, ефект «мерехтіння» може виглядати непрофесійно й зашкодити репутації компанії, що неприпустимо для великих та серйозних бізнесів, які мають амбітні цілі завоювання міжнародного ринку. Згідно з дослідженням Unbounce, майже для 70% споживачів важлива швидкість завантаження сторінки, вона впливає на їхню готовність купувати у конкретному інтернет-магазині.

Проксі-сервери можуть кешувати перекладений контент, щоб не робити це при кожному запиті. Тобто кожне наступне завантаження сторінок відбувається швидше, що зменшує час на очікування та забезпечує безперебійну роботу користувачів.

JavaScript-проксі виконує автоматичну ідентифікацію та вилучення тексту з сайту для перекладу. Якщо йому не вдається розпізнати всі текстові елементи, особливо динамічні або вкладені в складні функції JavaScript, деякий контент втрачається і залишається не перекладеним.

Натомість проксі-сервер аналізує весь вміст сайту, навіть текст, вбудований в зображення, динамічний вміст, той, що завантажений за допомогою JavaScript, та інші інтерактивні елементи. Він витягує всі тексти, які можна перекласти, що забезпечує повноту перекладу. Крім того, перекладацький проксі-сервер безперервно відстежує оновлення чи появу нового контенту на сайті та перекладає його, що дозволяє підтримувати сайт в актуальному стані в усіх мовних версіях.

Великі сайти зі значним трафіком, динамічним контентом, кількома URL-адресами та складною пошуковою оптимізацією потребують більш ретельного та відповідального підходу до перекладу. Консьєрж-проксі-сервіси краще справляються з такими складними завданнями, бо вміють працювати з великим обсягом динамічного контенту, забезпечити належну локалізацію URL-адрес для різних регіонів і підтримувати ефективність SEO різними мовами.

Слід зазначити, що в більшості випадків JavaScript-проксі є безплатними або недорогими рішеннями для перекладу сайтів, але не передбачають жодної підтримки з боку технічного фахівця у разі будь-яких проблем з якістю перекладу або функціональністю.

З іншого боку консьєрж-сервіси зазвичай пропонуються як платні рішення з абонентською платою або вартістю за інтеграцію. Разом з тим часто включають повну підтримку клієнтів, налаштування та технічну допомогу у разі виникнення питань з якістю перекладу, швидкістю чи іншими технічними аспектами.

Важливо також зазначити, що JavaScript-проксі можуть допомагати з перевіркою даних, встановленням певних правил доступу або реєстрацією взаємодій для відстеження помилок. Проте вони безпосередньо не пов'язані з передачею даних через інтернет або мережевою безпекою. Вебпроксі-сервери, навпаки, мають прямий вплив на безпеку: можуть сканувати та фільтрувати трафік, щоб запобігти шкідливим діям, забезпечувати анонімність користувачів, контролювати доступ до ресурсів, зберігати дані в кеші для швидшого завантаження, а також шифрувати запити й відповіді, що підвищує захист та конфіденційність даних.



У висновку можна зазначити, що обидва підходи до автоматизованого перекладу сайтів мають свої переваги та недоліки. JavaScript-проксі забезпечує швидкий та бюджетний результат, але не гарантує якість перекладу та збереження зовнішнього вигляду сайту. Натомість консьєрж-проксі-сервіси коштують дорожче, але пропонують повний спектр послуг та кращий користувацький досвід, і підходять для перекладу складних сайтів. Вибір конкретного інструменту залежить від вашого сайту та цілей, які компанія покладає на перекладений контент.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора