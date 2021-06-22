Предложена методика для разработки более быстродействующей, надёжной и энергоэффективной электроники

22 июня 2021 г., 16:05

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В новой статье, опубликованной 21 июня в журнале Nature Electronics, ученые из Бристольского университета (Великобритания) рассказали о новой методике количественного измерения электрического поля в полупроводнике, которая создаёт предпосылки для разработки радиочастотной электроники следующего поколения — более быстродействующей, более надёжной и энергоэффективной.

Проектирование полупроводниковых устройств для реальных приложений традиционно выполнялось методом проб и ошибок, а сейчас чаще всего основывается на моделировании. Но с новыми полупроводниковыми материалами, такими как нитрид галлия (GaN), до сих пор не было способа удостовериться, насколько точны и правильны используемые модели.

Между тем, для создания электронных устройств с хорошими характеристиками и длительными сроками надёжной эксплуатации из этих новых полупроводников важно, чтобы электрические поля не превышали критического значения, что могло бы привести к деградации свойств или даже к выходу электроники из строя.

Авторы предложили оптический инструмент для прямого измерения электрического поля. В своей статье они показали, что индуцированная электрическим полем генерация второй гармоники может использоваться для отображения с субмикронным разрешением распределения электрического поля в канале транзисторов с высокой подвижностью электронов на основе GaN.

Бристольская группа планирует работать с ключевыми сторонами в индустрии, заинтересованными в применении этой техники для совершенствования своих устройств. Кроме того, в сотрудничестве с центром ULTRA Министерства энергетики США (DOE), новый метод предполагается задействовать при разработке сверхширокозонных устройств, которые в перспективе позволят экономить более 10% энергии по всему миру.

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