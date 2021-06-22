Новые графические серверы ASUS получили сертификацию NVIDIA для ИИ-платформ

22 июня 2021 г., 17:04

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Представленные ASUS серверы ESC4000A-E10, RS720-E10 и RS720A-E11 с сертификацией NVIDIA оснащены графическими ускорителями NVIDIA A100 с тензорными ядрами, адаптером NVIDIA ConnectX-6 HDR 200Gb/s InfiniBand и сетевыми контроллерами. Эти системы отвечают требованиям NVIDIA к разработке современных решений и прошли серию сертификационных испытаний по оценке конфигураций с точки зрения обеспечения производительности, управляемости, масштабируемости и безопасности. В составе платформы NVIDIA EGX они помогают удовлетворять требования организаций к высокопроизводительной обработке различных данных благодаря использованию программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise на основе искусственного интеллекта в виртуализированной среде, поддержке дистанционного взаимодействия и ускорения графики на платформе NVIDIA Omniverse Enterprise, а также развития интеллектуальной обработки данных.

Сообщается, что позже в этом году ASUS представит новые серверы на базе DPU NVIDIA BlueField-2, которые будут поддерживать возможности сетевого взаимодействия, хранения данных и безопасности. После выхода на рынок серверы будут проходить сертификацию NVIDIA.

Отмечается, что поддержка BlueField-2 создает новые возможности для высвобождения ресурсов, ускорения и изоляции сетевых служб, служб защиты и хранилища данных, а также ускорения передачи данных для решений искусственного интеллекта, HPC и потокового видео. Один DPU BlueField-2 может предоставлять сервисы инфраструктуры центров обработки данных, которые ранее требовали более 100 процессорных ядер, и позволяет высвободить ресурсы центрального процессора для выполнения критически важных для бизнеса процессов. DPU BlueField-2 позволяет разработчикам быстро создавать приложения и сервисы для ЦОД с аппаратным ускорением путем применения SDK NVIDIA DOCA (Data Center Infrastructure-on-a-Chip Architecture).

По заявлению ASUS, в течение второй половины 2021 года и первой половины 2022 года будет выпущена полная линейка систем и серверов на базе DPU BlueField-2 с сертификацией NVIDIA, включающая в себя как стоечные, так и графические серверы.

Кроме того, ASUS объявила о поддержке NVIDIA Omniverse Enterprise — простой в развертывании комплексной платформы для сотрудничества и физически точного 3D-моделирования, оптимизированной для работы на базе профессиональных систем NVIDIA RTX. Omniverse Enterprise трансформирует сложные процессы 3D-моделирования для достижения новых высот качества, неограниченного количества итераций и ускорения выпуска продукта на рынок.

ASUS имеет солидный опыт в разработке решений для платформ искусственного интеллекта и корпоративных решений с применением эксклюзивных технологий, в частности для создания гибких конфигураций (ASUS Adaptable Topology) и мгновенного повышения производительности (ASUS Performance Boost). Благодаря имеющимся и будущим системам с поддержкой платформ NVIDIA EGX и BlueField-2 компания ASUS предложит новые специализированные решения, ориентированные на высокопроизводительные вычисления (HPC), машинное обучение, формирование логических выводов, виртуализацию и другие сферы.

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