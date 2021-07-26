Итоги недели: 14,7 млрд долл. за Five9; 16 лет принтеры с "дырой"; лучшая выручка за последние годы; гибкий ARM

26 июля 2021 г., 3:14

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Самая громкая новость уходящей недели - сделка Zoom.

Компания, чье имя в последний год стало синонимом видеоконференцсвязи, объявила о покупке за 14,7 млрд долл. Five9, разработчика облачной платформы для колл-центров. Руководство Zoom уверено, что это приобретение позволит создать ведущую платформу взаимодействия с клиентами. Капитализация компании сейчас на уровне 100 млрд долл. и покупка будет проведена путем обмена акций. За первый квартал выручка Zoom составила 956 млн долл., показав рост на 191%, при этом чистая прибыль уже составила 227 млн долл. Стоит также отметить, что основатели и Zoom, и Five9 — выходцы из Cisco.

О приобретении объявила и Microsoft, компания поглотила CloudKnox, разработчика платформы, которая работает с публичными облаками и позволяет проводить мониторинг доступа и может отображать предупреждения о необычной активности. Как отмечают аналитики, это еще один шаг Microsoft в направлении расширения бизнеса в области безопасности. В январе компания заявила, что за предыдущие 12 месяцев получила более 10 млрд долл. дохода от безопасности — рост за год более чем на 40%. Данное направление растет быстрее, чем большинство других продуктовых сегментов. Буквально на прошлой неделе Microsoft объявила о приобретении еще одной компании, занимающейся безопасностью, RiskIQ.

На уходящей неделе специалисты Microsoft совместно с Citizen Lab из Университета Торонто обнаружили, что группа Sourgum связана с израильской компанией Candiru. Группа поставляет государственным органам различные инструменты, которые затем могут взламывать различные устройства.

А вот Amazon Web Services закрыла инфраструктуру и учëтные записи, связанные с другим израильским поставщиком NSO Group. Этот шаг был предпринят после того, как в воскресенье 17 медиа-организаций опубликовали исследование, утверждавшее, что шпионское ПО фирмы NSO использовалось в удачных и неудачных попытках взлома 37 смартфонов, принадлежащих журналистам, правительственным чиновникам и правозащитникам. В тот же день NSO опровергла «ложные обвинения», заявив, что продает технологии только правоохранительным органам и спецслужбам проверенных правительств.

Вообще, неделя была достаточно насыщенной новостями по теме кибербезопасности.

Появилась подробная информация о серьезной уязвимости в программном драйвере, используемый в принтерах HP, Xerox и Samsung, которая оставалась незамеченной с 2005 года. На сегодняшний день по всему миру работают сотни миллионов принтеров с этим драйвером. Отсутствие проверки размера принимаемых данных, теоретически, позволяет злоумышленникам переполнять буфер драйвера, повышать свои привилегии и запускать вредоносный код в режиме ядра.

Днем позже пришла информация о том, что обнаружен дыра в безопасности ядра Linux, позволяющая любому получить root-привилегии. Команда Qualys Research обнаружила в файловой системе ядра Linux уязвимость преобразования типа size_t в int, которая была названа Sequoia. Группа безопасности Qualys разработала эксплойт, который затем успешно применила для получения полных root-привилегий в конфигурациях по умолчанию Ubuntu 20.04, Ubuntu 20.10, Ubuntu 21.04, Debian 11 и Fedora 34. Эта проблема актуальна и опасна для любой системы с ядром Linux от 3.16 до 5.13.4, однако хорошей новостью является то, что 20 июля был выпущен патч ядра для Sequoia. Это исправление теперь доступно и в большинстве дистрибутивов Linux.

Но вернемся к рыночным новостям.

IBM сообщила квартальные результаты, которые продемонстрировали наибольший рост квартальной выручки компании за три года. Оборот за период достиг 18,75 млрд долл. против ожиданий аналитиков в 18,29 млрд долл, это оказалось на 3% выше, чем год назад. На фоне сообщений финансовых результатов акции IBM выросли на 4%.

Квартальный оборот Seagate также оказался выше ожиданий и в первые за шесть лет превысил 3 млрд долл. Год назад ее выручка составляла 2,52 млрд долл.

Intel также побила прогнозы, несмотря на непрекращающиеся проблемы с производством чипов. Выручка за квартал в годовом сравнении выросла на 2% до 18,5 млрд долл. Аналитики прогнозировали 17,8 млрд долл. Подразделение Intel Client Computing Group, отвечающее за выпуск процессоров для ПК, рапортовало о выручке в 10,1 млрд долл., показав рост на 6%. А вот продажи второго по величине подразделения компании, занятого выпуском чипов для центров обработки данных, составили 6,5 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Компания объяснила это «сложной конкурентной средой» - проще говоря AMD давит по всем фронтам.

Тем временем ARM показала свой первый гибкий 32-разрядный микроконтроллер. После шести лет разработки компания представила первый полностью гибкий микроконтроллер PlasticARM, который состоит из 56 340 тонкоплёночных NMOS-транзисторов и резисторов на пластиковой подложке, предоставленной британской производственной компанией PragmatIC Semiconductor из Кембриджа. Вся система на чипе работает с тактовой частотой 29 кГц от трёхвольтового источника питания и потребляет 21 мВт, из которых на процессор приходится 45%, на память — 33% и на периферийные устройства — оставшиеся 22%.

ADATA больше у нас известная, как производитель накопителей, выпустила ультрабук под своим брендом XPG. Устройство Xenia 14 нацелено на геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов изготовлено из легкого магниевого сплава и при весе всего 970 г имеет толщину 15 мм. Ультрабук оснащенный процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, поддерживает высокоскоростные твердотельные накопители XPG PCIe Gen4 и память XPG DDR4 3200 МГц, имеет дополнительный слот расширения.

Между тем украинская компания SoftServe сообщила, что с начала года число ее сотрудников выросло на 26% и в компании работает уже более 10 тыс. Причем из этого числа 34% - женщины. На данный момент у SoftServe – 1100 активных проектов и 1784 открытых вакансий.

Ну, а в заключение, пару цифр от IDC. Расходы на облачную инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе по итогам 2021 г. превысят 5 млрд долл. Рост в этом сегменте должен составить 27%. Пандемия коронавируса заставила компании наращивать инвестиции в решения, связанные с цифровой трансформацией бизнеса.

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