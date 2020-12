Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги недели: Slack как часть Salesforce; теперь и AWS Mac EC2; заявка на ядро RISC-V; магия 888 для топ-смартфонов 7 декабря 2020 г., 3:45 0

Tweet Неделя принесла много интересных новостей, но, пожалуй, главной можно назвать анонс Salesforce. Еще на прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что Salesforce намерена приобрести Slack, причем, ссылаясь на свои источники, даже заявила, что объявление состоится в ближайшие дни. Только сумма сделки была не названа. И вот во вторник Salesforce официально анонсировала соглашение со Slack, в рамках которого последняя будет поглощена за 27,7 млрд долл. Таким образом это событие станет в один ряд с поглощением IBM компании Red Hat за 34 млрд долл. в прошлом году, приобретением Microsoft LinkedIn за 27 млрд долл. в 2016 г. и покупкой Facebook WhatsApp за 19 млрд долл. двумя годами ранее. В последние годы Salesforce ведет весьма активную политику скупки различных активов, используя свою растущую капитализацию, которая уже превышает 200 млрд долл. (за два прошедших года стоимость компании выросла почти в два раза). В 2018 году Salesforce приобрела MuleSoft за 6,5 млрд долл., а год спустя на покупку Tableau было потрачено 15,3 млрд долл. И вот крупнейшая сделка за всю историю Salesforce. Как отмечается, объединение Slack и платформы Salesforce Customer 360 должно «преобразовать отрасль — эта комбинация создаст операционную систему для нового способа работы с уникальными возможностями, которые позволят компаниям расти и преуспевать в полностью цифровом мире». Но некоторые наблюдатели отмечают, эта сделка нужна Salesforce прежде всего для «обновления крови», возраст компании уже перевалил за 20 лет и соответственно требуется нечто новое в коммуникации с «новым поколением» в прямом и переносном смысле. Кроме того поглощение Slack усилит Salesforce в конкуренции с Microsoft, которая, кстати, сейчас активно продвигает свою коммуникационную платформу Teams. Это в дополнение к уже имеющемуся противостоянию по направлению CRM - Dynamics vs Sales Cloud и в области средств аналитики - Tableau vs PowerBI. Сильным раздражителем для Slack был все тот же Teams в последний год и очевидно, что сама компания просто не справилась бы с Редмондом, который со временем просто перемолол бы ее. Еще в контексте сделки Salesforce/Slack стоит упомянуть, что последняя была основана в 2013 г. Стюартом Баттерфилдом. Он с сотоварищами в 2009 году запустил компанию Tiny Speck, которая разрабатывала онлайн-игру Glitch. Через два года игра вышла, но затем её вернули в стадию бета, а в декабре 2012 г. закрыли и вовсе. Однако в процессе создания игры был создан инструмент для обмена сообщениями, который и стал основой для будущего проекта, названного Slack. Нужно отметить, что ранее в 2002 г. Баттерфилд основал компанию Ludicorp, которая пыталась запустить Game Neverending, но с игрой что-то не заладилось, зато на полях проекта образовался Flickr (там поначалу, кстати, тоже все было вокруг чатрумов FlickrLive), который со временем стал культовым. Сервис был продан Yahoo!, которая впоследствии стала частью Verizon Communications, а Flickr в 2018 г. отошла SmugMug. Интересно получив миллиарды от продажи Slack возьмется ли Стюарт Баттерфилд опять за создание какого-то MMORPG. В общем нужно следить, особенно за побочными продуктами его следующего проекта. Но помимо Salesforce/Slack, как это обычно и бывает, на уходящей неделе было объявлено еще несколько крупных сделок. Инвестиционная фирма Thoma Bravo приобрела компанию Flexera, разработчика решений для управления ИТ-активами, за 2,85 млрд долл. Интересно, что это уже во второй раз Thoma Bravo приобретает Flexera Software. В 2008 году она выкупила ее у Macrovision всего за 200 млн долл., спустя четыре года после того, как сама Macrovision приобрела ее. В 2009 г. Flexera была переименована в Acresso Software. Однако со временем прежнее название было возвращено. А в 2011 г. Thoma Bravo продала активы Flexera канадским фондам за 1 млрд долл. Стоит отметить, что самым известным продуктом Flexera, основанной еще в 1988 г., был InstallShield, без которого фактически не обходилась инсталляция ни одного пакета ПО. Однако со временем Flexera начала скупать небольшие фирмы и сегодня имеет обширный портфель решений. Одна из последних ее покупок была сделана в феврале 2020 г., когда был приобретен разработчик платформы анализа использования ПО Revulytics. На уходящей неделе SUSE финализировала поглощение Rancher Labs, эксперта в области управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Как заявляют в SUSE, объединенная компания помимо дистрибутива Linux и платформы управления Kubernetes сможет предложить широкие возможности использования периферийных (edge) систем и инновационных подходов для успешной цифровой трансформации в любых компаниях. Тут большой привет IBM и Red Hat. Кстати, основатель Rancher Labs Шэн Лян теперь занимает пост президента по инженерным разработкам и инновациям SUSE. Когда-то он был ведущим разработчиком Java virtual machine в Sun Microsystems и СТО по направлению Cloud Platforms в Citrix Systems после поглощения его стартапа Cloud.com в 2011 г. Другую свою компанию Teros Networks он смог продать все той же Citrix в 2005 г. ServiceNow, которую теперь возглавляет Билл Макдермотт, в прошлом президент SAP, объявила о приобретении Element AI. В рамках анонсированной сделки на базе канадской компании будет создан Центр инноваций компании в области ИИ. Условия сделки не раскрываются, ожидается, что она будет завершена в начале 2021 года. Нынешнее приобретение станет четвертым для ServiceNow в области ИИ в 2020 году после покупок Loom Systems, Passage AI и Sweagle. Компания Ivanti, разрабатывающая решения ITSM/ITAM, объявила о завершении приобретения MobileIron, а также Pulse Secure. За первую выплачено 872 млн долл., по второму поглощению детали не сообщаются. MobileIron является одним из ведущих поставщиков систем для унифицированного управления конечными точками, а Pulse Secure разрабатывает решения для безопасного доступа и мобильной безопасности. Подчеркивается, что использование разработок MobileIron и Pulse Secure, позволит пользователям решений Ivanti проактивно и автономно восстанавливать, защищать и обслуживать устройства на любом предприятии, где сотрудники, ИТ-инфраструктуры и клиенты распределены географически. В числе покупателей на прошлой неделе оказалась и Facebook, компания потратила больше миллиарда на сервис поддержки клиентов Kustomer. Финансовые подробности, анонсированной Facebook сделки по поглощению стартапа не разглашаются, но наблюдатели полагают, что сумма превышает миллиард долларов. Если уж заговорили про Facebook, также стоит упомянуть о событиях вокруг криптовалюты, которую пытается запустить соцсеть. Вначале появилась информация о том, что Libra уже, якобы будет запущена в январе следующего года. Правда, на новом витке проект будет в более усеченном виде по сравнению с планировавшимся запуском в апреле 2020 г. Речь идет о стейблкоинах, привязанных к традиционным валютам. Спустя пару дней было объявлено о том, что Libra Association меняет название на Diem. Возможно, эти событие напрямую связаны. Компании продолжают сообщать квартальные итоги. Чистый доход NetApp за второй квартал вырос на 3% в годовом сопоставлении и достиг 1,42 млрд. долл. При этом общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp увеличился на 200% в годвом сравнении и составил 216 млн. долл. Расчетный объем выручки от реализации all-flash решений повысился на 15% – до 2,5 млрд. долл. Dell Technologies в третьем квартале заработала 23,5 млрд долл., доход увеличился за год на 2% несмотря на пандемию и неопределенную ситуацию. Биржевые аналитики прогнозировали показатель на уровне 21,8-21,9 млрд долл. Чистая прибыль за отчетный период была на уровне 881 млн долл., тогда как год назад не превышала 552 млн долл. Здесь также эксперты ожидали чуть меньший рост. HPE по итогам четвертого квартала своего финансового 2020 года сообщила, что выручка в годовом сравнении почти не изменилась и составила 7,2 млрд долл., тогда как биржевые аналитики ожидали показатели на уровне 6,88 млрд долл. В целом за год HPE показала рост продаж с 27 млрд долл. по итогам прошлого года до 29,1 млрд долл. в нынешнем. Одновременно с объявлением финансовых результатов HPE сообщила о переносе штаб-квартиры - из Сан Хосе (шт. Калифорния) в Остин (шт. Техас). Весьма знаковое событие, если учитывать, что один из столпов Кремниевой долины покидает ее. Еще одно знаковое событие уходящей недели — анонсирование AWS Mac EC2. Об этом было сообщено на на виртуальном мероприятии компании re: Invent, где было много различных объявлений, например представлены пять типов инстансов EC2, четыре новых возможности для контейнеров и два компактных устройства AWS Outposts. Но AWS Mac EC2, привлек наибольшее внимание, поскольку, как отмечают, многие наблюдатели, это предвестник перемен для самой Apple и для отрасли в целом. Инстансы EC2 Mac построены на устройствах Mac Mini смогут использоваться, чтобы создавать приложения для всевозможного оборудования Apple. Главное, что требуется компании, чтобы осуществить переход с Intel на собственную платформу, это как можно больше разработчиков, способных писать приложения непосредственно для Apple Silicon, и AWS предоставит ей такую возможность. Это также значит, что на принципиально новый уровень популярности поднимутся инструменты и среды разработки этой компании, включая Xcode, Swift, Core ML и Metal. На днях фирма Micro Magic, специализирующаяся на услугах компьютерного проектирования заявила, что ей удалось создать самое быстродействующее в мире 54-разрядное ядро RISC-V. Продемонстрированное устройство в эталонных тестах EEMBC на плате Odroid показало результат 13000 CoreMark, достигнув максимальной частоты 5,19 ГГц при напряжении 1,1 В, благодаря чему оставило далеко позади любые реализации CISC/ RISC/MIPS, включая Apple M1 и Arm Cortex-A9. Для напряжения 0,8 В, тактовая частота составила 4,327 ГГц, а потребляемая мощность — всего 200 мВт при быстродействии 11000 CoreMark. Это означает, что в смартфоне с типичной мощностью 5 Вт можно использовать до 25 ядер Micro Magic, вместо сегодняшних четырёх или восьми. Qualcomm также отметилась анонсом на прошедшей неделе. В рамках проводимой ею конференции Tech Summit Digital 2020 был представлен Snapdragon 888 - новый высокоуровневый 5G-чип для смартфонов. Как отмечается, новый чип поддерживает практически все полосы пропускания для сетей 5G (как mmWave, так и Sub-6), улучшенный рендеринг графики и более развитые возможности искусственного интеллекта для таких задач, как распознавание лиц и изображений. Qualcomm Snapdragon 888, по заявлению производителя, станет основой большинства флагманских смартфонов, которые будут выпущены в 2021 году. Ну, и в заключение, про голографические дисплеи. Looking Glass, уже выпускающая такие устройства, анонсировала доступный 3D-экран Portrait — по цене 349 долл. Генеральный директор компании Шон Фрейн назвал этот продукт кульминацией 6-летней совместной работы бруклинской и гонконгской команд и первым шагом к голографической видеосвязи. Того и гляди голографические панели скоро до смартфонов доберутся. Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U 0

