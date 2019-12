Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги года: коротко о самом важном в 2019-м 31 декабря 2019 г., 21:29 +11

голос Tweet Традиционно подведем итоги года. Какими были главные события 2019-го? Итак, по порядку. В январе облачная инфраструктура превзошла традиционную по доходам, а Intel и Micron разошлись окончательно, обнулив совместное предприятие. По итогам 2017-го IBM заработала 79,6 млрд долл., а Intel - 70,8 млрд долл. Последнюю возглавил бывший финансист Роберт Свон. Samsung впервые показала гибкий Galaxy Fold - согласно прогнозу Canalys новый сегмент «ultra-luxury» к концу года должен достичь 2 млн устройств. D-Wave анонсирует 2-е поколение своих квантовых компьютеров. В середине марта Nvidia сообщила о приобретении Mellanox Technologies за 6,9 млрд долл. F5 Networks анонсировала покупку компании NGINX за 670 млн долл. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен высказалась о необходимости разделения на части таких компаний, как Google, Amazon, Facebook. Google получила от Евросоюза новый штраф в размере 1,7 млрд долл., компания добавляла в некоторые контракты с операторами веб-сайтов, запрет на применение конкурентных служб размещения рекламы. Plantronics и Polycom, год спустя после объединения, провели ребрендинг и стали называться Poly. В апреле стало известно, что Amazon планирует вывести на орбиту 3236 спутников, которые обеспечат покрытие 95% земной поверхности высокоскоростным широкополосным Интернетом. Годовой доход Huawei достиг 107 млрд долл. Qualcomm анонсировала “облачный ускоритель искусственного интеллекта” Cloud AI 100. Samsung Electronics официально объявила о завершении работ по запуску производства чипов с технологическими нормами 5 нм. Zoom вышла на IPO и ее капитализация на старте достигла 15,6 млрд долл. А к списку триллионеров по капитализции - к Apple и Amazon - добавилась и Microsoft. Tesla для своих автомобилей разработала собственный чип, использующий двенадцать 64-битных ядер ARM A72. В мае Lenovo представила концепт гибридного ноутбука с гибким OLED-дисплеем, который намечен к выходу в составе линейки ThinkPad X1 в 2020 г. HPЕ приобрела легендарную Cray за 1,3 млрд долл. AMD анонсировала в июне третье поколение десктопных процессоров Ryzen, которые выпускаются на 7 нм. HP представила устройства с возможностью непрерывной подачи - Neverstop Laser. Компания Infineon Technologies AG приобретет Cypress Semiconductor за 9 млрд евро. Apple анонсировала новый подкласс операционных систем, ориентированный исключительно на планшеты - iPadOS. В середине июня Salesforce сообщила о приобретении Tableau за 15,7 млрд долл. Intel поглотила разработчика программируемых коммутаторов Barefoot Networks. В первый день IPO капитализация Slack достигла 23 млрд долл, что оказалось на 8 млрд долл. выше предварительных оценок. Представлена 53-я редакция ТОР500 - впервые все 500 суперкомпьютерных систем, представленные в нем, обеспечивают производительность в 1 PFLOPS В июле стало известно о самом масштабном штрафе за нарушение GDPR - в Великобритании British Airways обязали выплатить 183,4 млн фунтов, а сеть отелей Marriott оштрафовали на 124 млн долл. IBM объявила о закрытии сделки по приобретению Red Hat за 34 млрд долл. Cisco объявила о приобретении Acacia Communications за 2,6 млрд долл. Илон Маск анонсировал разработку своей компании Neuralink - технологии, позволяющие людям управлять машинами с помощью силы мысли. Анонс вызвал немало споров. В конце июля Apple все же договорилась с Intel и приобрела у нее за 1 млрд долл. бизнес разработки модемов для смартфонов. Alibaba анонсировала чип собственной разработки Xuantie 910 - он базируется не на ARM, а на открытой архитектуре RISC-V. В начале августа спикер AWS признал, что данные банковский холдинга Capital One (100 млн клиентов) были украдены из облачного хранилища провайдера, но это произошло не из-за взлома защиты или уязвимости систем, была задействована инсайдерская информация. Выручка Huawei, несмотря на усилившиеся трения с правительством США выросла в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 23, 2% до 58,3 млрд. долл. Intel после почти четырех лет задержки наконец-то презентует первые коммерческие чипы, выпущенные по техпроцессу 10 нм - 11 моделей мобильных Ice Lake U и Ice Lake Y. Samsung на специальном мероприятии в Нью-Йорке представила Galaxy Note10, а также 13-дюймовый ноутбук Galaxy Book S на восьмиядерном ARM-чипе Qualcomm. AMD официально выпустила второе поколение серверных процессоров EPYC (кодовое название EPYC Rome) - до 64 ядер Zen 2 и выпуск на 7 нм технологиях. Broadcom договаривается с Symantec и приобретает у последней направление решений в области корпоративной безопасности и бренда - за 10,7 млрд долл. Huawei на конференции для разработчиков совершенно неожиданно представила свою ОС Harmony. Объединение японских производителей фототехники CIPA зафиксировало снижение продаж цифровых камер почти на четверть в годовом сравнении - отгрузки зеркальных камер в денежном выражении упали на 46%. В конце августа VMware заявила о намерении приобрести Carbon Black за 2,1 млрд долл. Компания Cerebras Systems, основанная выходцами из AMD, представила самый большой чип в истории полупроводниковой индустрии. При площади 46225 квадратных миллиметров, он в 56,7 раз превосходит крупнейший графический процессор производства Nvidia. Процессор Cerebras содержит триллион транзисторов. В первых числах сентября GlobalFoundries обрушилась на TSMC, обвинив своего крупнейшего конкурента в незаконном применении 16 патентов. А Google начала бета-тестирование управляемого сервиса для популярной службы Microsoft Active Directory. Dell представила Latitude Chromebook Enterprise - раньше фокусом хромбуков был фактически исключительно сегмент образования. В начале сентября Samsung наконец-то начала продажи Galaxy Fold. А Аpple обновила линейку смартфонов, представив iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Western Digital анонсировала 20 ТБ жесткий диск, отгрузки которого в небольших партиях начала в конце декабря. Huawei обновила флагманскую линейку смартфонов, представив Mate 30, которые будут поставляться без предустановленных сервисов Google из-за противостояния компании с правительством США. TSMC заявила, что не только уже готова к переходу на 5 нм, но и проработала детали в рамках использования техпроцессов 3 нм. В конце сентября немецкая TeamViewer провела IPO на 5,25 млрд евро на Франкфуртской фондовой бирже. Октябрь Microsoft открыла анонсом устройства с двойным экраном, который планируется выпустить через год. Планшет Surface Neo с диагональю 9 дюймов и на базе новой Windows 10X в развернутом состоянии имеет все 13 дюймов. Анонсированный смартфон Surface Duo также имеет два экрана с диагональю 5,6 дюйма, но работает на Android, Билл Макдермотт после долгого периода руководства компанией ушел с поста CEO SAP, а на эту должность назначили сразу двух сотрудников - Дженнифер Морган и Кристиана Кляйна. Компания ARM объявила о запуске программы «Arm Custom Instructions» - клиенты смогут добавлять специальные инструкции для конкретных встроенных приложений. Инвестиционная группа Thoma Bravo выкупила производителя решений в области кибербезопасности Sophos за 3,9 млрд долл. Google представила свои флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также обновленный ноутбук Pixelbook Go. AWS объявила, что потребительский бизнес Amazon.com вывел из эксплуатации последнюю из своих баз данных Oracle. Xiaomi, которая уже давно выпускает не только смартфоны, но и телевизоры, расширила линейку своих продуктов еще и мониторами. В конце октября Micron наконец-то объявила о выпуске новых накопителей на базе технологии 3D XPoint, разработанной совместно с Intel. Google заявила о своем квантовом превосходстве сконструированный ею 53-кубитный сверхпроводящий чип продемонстрировал способность справляться с такими задачами, которые не под силу даже самым совершенным классическим вычислительным машинам. Однако IBM, которая также разрабатывает собственные квантовые процессоры, подвергла сомнению эти заявления. В первую неделю ноября Apple представила новинку - наушники с активным шумоподавлением AirPods Pro, которые быстро стали хитом. Microsoft получила контракт на 10 млрд долл. от Пентагона - проект JEDI рассчитан на 10 лет и нацелен на создание облачной инфраструктуры хранения данных для Минобороны США. Amazon оказалась недовольной таким решением. TSMC и GlobalFoundries сообщили, что им удалось уладить все патентные споры. Убыток Uber за год вырос почти на треть до 1,16 млрд долл. при выручке в 3,81 млрд долл. Xerox, которая почти в 3,5 раза меньше HP Inc. начала эпопею с покупкой последней. Представлена предварительная версия Azure Arc - набор средств управления и сервисов Azure для клиентов других поставщиков облачных услуг, включая Amazon и Google. Исследователи из Техасского университета выяснили, что резкий рост цены криптовалюты в 2017 году наполовину был вызван биржевыми манипуляциями всего одного крупного игрока. Выпущен MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и узкими рамками экрана. Lenovo анонсировала свой вариант смартфона со сгибающимся экраном - реинкарнацию гиперпопулярного в свое время Motorola razr. Правда, обещанного старта продаж раскладушки пока так и не было. Уже подзабытая многими OpenText сообщила о приобретении за 1,42 млрд долл. разработчика систем резервного копирования Carbonite. В первых числах декабря Intel пошла на сделку с MediaTek, чтобы обеспечить производителей ноутбуков 5G-модемами, которых после продажи соответствующего бизнеса Apple у нее уже нет в портфеле. Кроме того, не справляясь с дефицитом процессоров, Intel заключила соглашение с Samsung, которая теперь будет выпускать для нее чипы по нормам 14 нм. eBay продала бизнес по агрегированию продаж билетов StubHub швейцарской Viagogo Entertainment за 4,05 млрд долл. Qualcomm анонсировала свой новый флагманский чип Snapdragon 865 для смартфонов. И плюс к этому еще и презентовала обновленные чипы для ноутбуков под Windows. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, покинули руководящие посты Aphabet и передали все управление холдингом Сундару Пичаю.

Cisco представила сетевой процессор со скоростью маршрутизации более 10 Тб/с. Cisco Silicon One будет использоваться для построения оборудования как для сервис-провайдеров, так и для корпоративного сегмента. Apple начала поставки своего самого мощного компьютера - Mac Pro на 28-ядерных чипах Intel Xeon W. Системный блок в максимальной конфигурации обойдется в 53 050 долл. Intel покупает AI-стартап Habana Labs за два миллиарда долларов. А Baidu и Samsung объявили о совместном проекте, в рамках которого будет начат выпуск чипа-ускорителя искусственного интеллекта Baidu KUNLUN. OPPO объявила о намерении вложить 7 млрд долл. в создание многопортальной экосистему умных устройств, в которой смартфоны будут служить главной точкой доступа. Стало известно о планах Facebook разработать собственную ОС для AR-очков. Стало известно, что Apple набирает сотрудников для проекта, который обеспечит прямую доставку на устройства компании интернет-сервисов с помощью спутниковой связи. Таким был год 2019-й. Что же нам готовит год наступающий, открывающий новое десятилетие? От всего коллектива, который работает над нашим изданием поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть новый год принесет всем нам удачу и много интересных событий!



С новым 2020-м!

