IT-Solutions и Lenovo продвигают гиперконвергентные платформы

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Компания IT-Solutions совместно с подразделением Lenovo Data Center Group (DCG) провели семинар для заказчиков, посвященный гиперконвергентным платформам производителя на базе технологии Nutanix.

Мероприятие открыла Виктория Чучина, директор по маркетингу и продажам IT-Solutions, она рассказала о взаимодействии с компанией Lenovo и подвела промежуточные итоги работы системного интегратора в этом году.

Виктория Чучина и Иван Зимин представляют проекты, реализованные IT-Solutions совместно с Lenovo DCG

Далее выступивший Иван Зимин, технический директор IT-Solutions, более детально познакомил собравшихся с крупными успешно реализованными проектами на базе решений вендора. Он отметил, что IT-Solutions является одним из немногих в нашей стране обладателем «Золотого статуса» Lenovo DCG. В целом же за свою 12-летнюю историю работы на украинском рынке IT-Solutions реализовала 117 крупных инфраструктурных проектов корпоративного уровня. А среди последних достижений интегратора — катастрофоустойчивая серверная платформа, созданная для Министерства Инфраструктуры Украины. Она включает две площадки для обеспечения отказоустойчивости работы системы контроля за нарушениями парковок на дорогах страны. Еще одно высокотехнологичное решение, внедренное для компании We Play, позволяет хранить и в потоковом режиме воспроизводить большой объем видео, которое нацелено на поклонников киберспорта. Показательно, что эта система позволила справиться с пиковой нагрузкой порядка 200 млн подключений. И оба эти проекта были реализованы на платформах Lenovo.

Антон Толмачев, руководитель департамента Data Center Group в Lenovo Ukraine, продолжил рассказ о достижениях производителя. Он обратил внимание на то, что локальный рынок находится в стадии зрелости, о чем свидетельствует тот факт, что половина проектов является комплексными, включая не только серверы, но и старшие модели систем хранения данных. А в ближайшей перспективе нас ожидает качественное изменение ИТ-инфраструктур. Так, по оценкам IDC, к 2022 году не менее 40% будут составлять гиперконвергентные платформы. Выступающий отметил, что Lenovo DCG располагает такими решениями и делает особый акцент на технологию Nutanix. Она уже около двух лет активно продвигается в нашей стране производителем, и на счету у Lenovo DCG есть целый ряд интересных проектов.

Антон Толмачев обратил внимание на то, что локальный рынок находится в стадии зрелости, о чем свидетельствует тот факт, что половина проектов является комплексными, включая не только серверы, но и старшие модели систем хранения данных

Среди последних — перевод всей ИТ-инфраструктуры Киевской городской администрации на гиперконвергентную платформу Lenovo на технологии Nutanix. Она включает 15 узлов и является крупнейшей в нашем регионе. В активе Lenovo DCG также проекты в Министерстве внутренних дел, в Аэропорту Львова и в Черкасской областной больнице. И все они построены на гиперконвергентных платформах.

Выступивший Александр Иващенко, технический специалист направления Data Center Group в Lenovo Ukraine, познакомил аудиторию с особенностями гиперконвергентных решений, поскольку в нашей стране они еще только начинают появляться в ИТ-инфраструктурах компаний. Он напомнил, что технология Nutanix отвечает принципам построения программно-определяемых дата-центров, так как все вычислительные ресурсы, системы хранения и сетевые соединения в платформах ThinkAgile серии HX управляются с единой консоли гипервизора Nutanix. Единственным ограничением последнего является возможность построения только частных и гибридных облаков, публичные с помощью Nutanix не создаются из-за отсутствия встроенных средств биллинга.

Александр Иващенко представил гиперконвергентные решения компании Lenovo DCG

Как отмечается, среди главных преимуществ технологии Nutanix — возможность наращивания платформы с помощью узлов произвольного типа, тогда как, например, платформа виртуализации VMware не позволяет смешивать узлы all-flash с гибридными. При этом стартовать можно с конфигураций, включающих всего три ноды.

Производитель предлагает выполнение всего спектра задач, связанных с внедрением гиперконвергентных решений, начиная с проектирования и развертывания, заканчивая поддержкой и оптимизацией. Немаловажно, что сервис Lenovo берет на себя все вопросы по платформам: как касающиеся выпускаемой им аппаратной части, так и программного обеспечения Nutanix по принципу единого окна.

Отдельно Александр Иващенко остановился на реализованной в серверах Lenovo технологии проактивного предсказания сбоев. Отвечающая за это программная платформа XClarity Administrator может автоматически открывать сервисные запросы. При этом охватываются все компоненты, включая процессоры, оперативную память, блоки питания, вентиляторы и т.д. Для их замены можно выбрать удобное нерабочее время, поэтому исключается влияние отказов на бизнес-процессы.

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