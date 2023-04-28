Які тенденції визначають перспективи ринку системної інтеграції?

+22

голоса Tweet

Минулого року український бізнес зіткнувся з численними викликами війни. Від необхідності екстреної евакуації в безпечніші регіони та налагодження діяльності в сучасних жорстких реаліях, до масованих кібератак і ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми запитали провідних системних інтеграторів, як усе це позначилося на їхній роботі та якими бачаться перспективи.

Євгеній Войтович

керівник проєктного відділу компанії Integrity Systems

За моїми спостереженнями минулого року український ринок системної інтеграції в цілому просів більше ніж на 35% в порівняні до 2021 року. На сегмент апаратних рішень, крім війни, впливали також обмеження Covid-19 в Китаї та порушені виробничі ланцюги. У зв'язку з цим, строки постачання обладнання часто перевищують шість місяців, а іноді навіть понад рік. Це примушує замовників шукати компроміси між складськими позиціями, більш доступним обладнанням та реальними потребами. Також спостерігається тенденція збільшення долі програмних рішень там, де можливо повністю замінити ними appliance. Довгі строки постачання обладнання в купі із війною збільшили кількість випадків міграції потужностей ЦОД, або на захід країни, або за кордон. Мають місце як перевезення обладнання, так і перенесення потужностей до хмарних провайдерів за межі країни.

С точки зору клієнтської бази, в комерційному сегменті в рази зменшилась кількість нових угод і протягом року закривались, в більшості своїй, проєкти, які взяли свій початок до 24 лютого. В державному секторі, за нашими спостереженнями, 90% проєктів фінансувались за грантові кошти, за винятком оборонних закупівель. Відповідно, доля державних підприємств в закупівлях ІТ значно збільшилась в порівнянні із 2021 роком.

В таких умовах дуже важко будувати якісь прогнози, бо значна частина замовників вичікує на якусь визначеність із майбутнім. Відповідно, великої кількості нових проєктів, направлених на розвиток, від комерційних структур чекати не варто. Тенденція вирішення тільки найкритичніших питань і підтримка живучості в ІТ збережеться на 2023 рік, і тут ринок імовірніше зменшиться порівняно із 2022 роком. В державному сегменті левова частка закупівель буде відбуватись за грантові гроші, що за моїми очікуваннями дозволить втримати його на торішньому рівні, якщо під кінець року з’явиться визначеність на театрі бойових дій.

Надія Омельченко

віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор»

Обсяг ринку системної інтеграції в Україні сьогодні оцінюється експертами у близько 450 млн дол., з яких до 150 млн дол. складають хмарні сервіси. Ми в цілому згодні з такою оцінкою. Проте, зауважимо, що цей показник має значну похибку, оскільки часто враховує і постачання техніки, яка не має прямого стосунку до системної інтеграції.

Якщо говорити про динаміку ринку у 2021-2022 роках, за нашими спостереженнями, він впав на 35-50% у доларовому еквіваленті. Прогноз на 2023 рік виглядає більш оптимістичним. Сьогодні ми очікуємо, що обсяг ринку у гривневому еквіваленті за підсумками 2023 року, скоріше за все, відновиться на позначці 2021 року.

Що є найбільш перспективним сегментом ринку? Це, звичайно ж, хмарні сервіси, кібербезпека, рішення для забезпечення безперебійної та віддаленої роботи. При цьому варто розглядати не тільки енергетичну незалежність, але й сталість доступу до ресурсів, потужні рішення кіберзахисту тощо. Зауважимо, що стрімкий попит на системи захисту від кіберзагроз та протидії кібератакам, який ми спостерігали останніми роками, прогнозовано надалі лише зростатиме як в Україні, так і в усьому світі.

Звичайно, в умовах війни значно змінилася не тільки структура нашого продуктового портфеля, але й перелік клієнтів. Сьогодні левову частку нашої клієнтської бази складають державні замовники, здебільшого з так званого «силового блоку». Серед продуктів та рішень, що активно поставляються нами у 2022-2023 рр., можна виділити засоби зв’язку, зокрема рації та ретранслятори Motorola, рішення резервного копіювання, центри обробки даних, в тому числі контейнерні ЦОД, а також захищену техніку та military-tech рішення.

Серед неочевидних трендів ринку – значний відкладений попит на рішення системної інтеграції та дедалі більша кількість проєктів, що фінансуються донорами та міжнародними партнерами. Зберігається сталий попит від державних замовників, проєкти яких фінансуються коштом державного бюджету. Корпоративний ринок поступово оговтується від економічного шоку та також починає затверджувати плани відновлення та розвитку.

Таким чином, попри складні обставини економіки воєнного часу, український ринок системної інтеграції вистояв та продовжує ефективно забезпечувати запити державних та корпоративних клієнтів, значною мірою переорієнтувавшись на рішення безпеки та кібербезпеки та надаючи потужну волонтерську допомогу захисникам України.

Працюємо разом на Перемогу.

Інна Соловйова

співзасновниця та генеральний директор компанії Integrity Vision

На сьогодні у нашому портфелі переважають ІТ-сервіси. Минулого року замовники продовжували цікавитися сервісами, і ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання. З початку війни ми бачили активний перехід замовників до хмарних сервісів, що призвело до відтоку інвестицій із закупок серверів, систем збереження даних. Це, своєю чергою, стимулює розвиток технологій DevOps і програмної розробки.

Ми сподіваємося на якнайшвидшу перемогу та завершення війни, оскільки це може стати ключовим чинником у подальшому розвитку ринку ІТ-сервісів та системної інтеграції. Очікується, що в такому разі в країну буде спрямований великий обсяг інвестицій, який сприятиме розвитку роздрібного та корпоративного кредитування. Це безпосередньо вплине на розвиток підприємств банківської сфери і як наслідок системних інтеграторів.

Минулого року для нас були найбільш вагомими чинниками: тривалі взаємини з нашими замовниками, підтримка та розвиток партнерства. Початок війни не став перешкодою для нашої команди, яка в складних умовах зуміла забезпечити найвищий рівень обслуговування клієнтів, включаючи заміну компонентів та перевезення обладнання з Києва в інші регіони. Віддалено ми продовжували розробляти та впроваджувати всі сервіси для наших клієнтів. Всі наші замовники залишилися працювати з нами, а деякі – навіть продовжили проєкти з розвитку.

У першому півріччі ми допомагали нашим клієнтам переналаштовувати інфраструктуру, будували разом додаткові технічні майданчики й надавали швидкий та якісний сервіс. Також продовжили роботу над проєктами в напрямку впровадження систем управління бізнес-процесами. Крім того, ми успішно завершили проєкт із впровадження KYC в одному з українських банків.

Залишається багато потенціалу для подальшого розвитку ринку системної інтеграції в Україні. Однак, у будь-якому випадку, прогнозувати динаміку розвитку ринку є складним завданням, оскільки вона може залежати від основних чинників – економічна ситуація в країні та політичні зміни. Як вже було зазначено, компанії, що займаються системною інтеграцією та сервісним обслуговуванням, можуть очікувати збільшення попиту на їхні послуги в Україні у випадку перемоги та завершення війни. Це може призвести до гарної динаміки та зростання багатьох секторів, які матимуть потребу у швидких та якісних сервісах у банківській сфері.

Сергій Хачиньян

комерційний директор компанії IT-Solutions

Через початок повномасштабної війни минулий рік був хаотичним і стресовим для українського бізнесу. На нашу думку, ринок системної інтеграції зменшився на 20-40% порівняно з 2021 роком.

Говорячи про тенденції, можемо відмітити позитивну динаміку у напрямках інформаційної та кібербезпеки. Почався активний розвиток хмарних рішень на фоні відкритих безплатних ресурсів від Microsoft, Google, Amazon. У першу чергу – для державних органів. Динамічно розвивався ринок модульних ЦОД, що дало можливість багатьом замовникам оперативно переносити свої інфраструктури на захід, а також за межі країни. Восени, через інтенсивність ракетних обстрілів, замовники активно почали впровадження рішень для безперебійного живлення.

Ми майже не зупиняли роботу. З повномасштабним вторгненням зі складів IT-Solutions були віддані на потреби ЗСУ та територіальної оборони ПК, ноутбуки, комутатори та інші пристрої. Було багато запитів від оборонного сектору – допомагаючи, ми робили на той час, здавалося б, неможливі речі в умовах масштабного хаосу. Ми й досі активно підтримуємо ЗСУ.

Разом з тим ми продовжували надавати послуги клієнтам, які потребували планових чи ситуативних змін, пов’язаних із підтримкою критичних систем, бізнес-процесів, міграції інфраструктури. Тому ті клієнти, які були з нами, з нами й залишилися. Звісно, в цьому велика заслуга всієї нашої команди.

Через релокації багатьох офісів і їх відкриття в нових місцях, активізувався попит на хмарні рішення та мобільні ЦОД. Левова частка компаній спрямовувала ресурси на забезпечення безпеки, бо війна активно точилася і в кіберпросторі.

Попит у першу чергу надходив від державних замовників, підприємств критичної інфраструктури та силових організацій. У цей період підвищилася здатність саме державних органів інвестувати в ІТ коштом донорської допомоги. Водночас інвестиційна спроможність комерційних компаній, навпаки, знизилася.

Сегмент системної інтеграції залишатиметься стабільним і відкритим до перспектив. Все залежатиме від перебігу війни, урядової політики та зовнішнього фінансування. Віримо, що 2023 рік стане переможним для нашої країни й попит на комплексні проєкти з системної інтеграції зростатиме. Як і після криз минулих років він відновлюватиметься шляхом формування сучасних ціннісних пропозицій, модернізації систем та чинних проєктів, створення нових.

Юрій Сидоренко

генеральний директор та співзасновників компанії Netwave

Звісно, ринок системної інтеграції в Україні впав. За моєю оцінкою він втратив приблизно 60% порівняно з 2021 роком. Але окрім загальних показників, важливо звернути увагу і на зміну структури портфелів. Наприклад, Netwave допомогли встояти сервісні продукти та послуги системної інтеграції. Щобільше – в частині послуг наша компанія навпаки показала зростання у порівнянні з попереднім роком.

В цей період для багатьох важливим завданням була релокація. І ми, часто на волонтерських засадах, допомагали нашим замовникам забезпечити доступність сервісів та виживання бізнесу.

Наразі все більше компаній переглядають свій підхід у бік сервісної моделі. Тож якщо класична системна інтеграція полягала у поставках та налаштуванні «заліза» і «софта», то на сьогодні інтегратори все більше стають менеджмент-сервіс провайдерами, які дають бізнесу цінність від своєї експертизи та впровадження сучасних рішень.

Сьогодні все більше клієнтських звернень пов’язані зі стратегічними планами розвитку, побудовою digital-стратегій в розрізі стратегії бізнесу. Ми допомагаємо з цими задачами та надаємо професійні послуги.

Наше партнерство з клієнтами в переважній більшості довготермінове. А у складні часи ця взаємодія ще більше зміцнюється, щоб забезпечити необхідний рівень надійності, доступності та безпеки бізнес-сервісів наших замовників. За рік війни жоден контракт з технічної підтримки IT інфраструктури чи сервісів не було припинено. Мало того, ми розширили географію надання послуг та маємо невеликий приріст нових клієнтів. З’явилися замовники в Європі.

Ми сегментували свою клієнтську базу з метою надання найкращої якості сервісів відповідно до сектору економіки. Наприклад, у державному секторі відбулися законодавчі зміни щодо дозволу міграції в хмару. Певні обмеження все ще існують. Але це дало змогу держсектору поглянути інакше на деякі проєкти та задачі й використовувати ширший спектр технологій.

Комерційний сектор стикнувся з важкими викликами задля збереження бізнесу. Якщо навесні ставилась задача швидко мігрувати «кудись в хмару» – не завжди продумано, правильно та системно, то сьогодні запит більш усвідомлений та з розумінням того, що для ефективної реалізації міграції чи «гібридної» архітектури потрібна відповідна висока експертиза виконавця.

Фінансовий сектор як і зазвичай найбільш стійкий. Банківські сервіси мають завжди бути доступними та безпечними, тому цей сектор виявився найбільш готовим до викликів. Компанії заощаджували, гнучко розв'язувати нагальні питання, але рухалися в бік диференціації хмар, географічної розподіленості дата-центрів, в яких розміщено критичні бізнес-застосунки, для забезпечення катастрофостійкості. Фінансовий сектор зберігає свою найбільшу технологічність в IT і має перспективи подальшого розвитку цифровізації сервісів.

З огляду на аналітичні дослідження щодо розвитку економіки України, згідно з якими після 32% падіння у 2022 році нам прогнозують зростання приблизно на 3% у 2023, можна припустити, що ринок ІТ в цілому, і зокрема, системної інтеграції, також продемонструє незначне зростання. За моїми прогнозами, на 7-10% порівняно з 2022 роком.

Втім поточний рік буде не менш складним за попередній. Ми не очікуємо великих інфраструктурних впроваджень. Більшість нових проєктів будуть пов’язані з оптимізацією та підтримкою IT-інфраструктур та бізнес-сервісів. Вони скоріше стосуватимуться наведення ладу у тому великому переміщенні, що сталося через війну. Релокація підприємств часто відбувалася досить хаотично, в тому числі з використанням безплатних пропозицій від гіперскейлерів. Але все це швидкоплинне. І тому тепер потрібно тверезо оцінити ефективність екстреної міграції. Можливо комусь доцільніше буде «повернутись на землю», а комусь подумати по гібридну інфраструктуру. Ми маємо відповідну експертизу та готові допомагати нашими замовниками.

Поки Україна у війні відстоює свою свободу і незалежність, у світі триває революція 4.0. Надшвидкі темпи її просування відчуваються через широке застосування алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту тощо.

Це означає, що компанії у всьому світі, і українські першочергово, мають фокусувати зусилля на розвитку та покращенні цифрових послуг. А також – на побудові IT-інфраструктури, що готова до запровадження нових продуктів і сервісів, до швидкої адаптації під будь-які потреби бізнесу, залишаючись, в той самий час, катастрофостійкою.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень