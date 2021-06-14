«ИТ-Интегратор» запускает первый в Украине аутлет Cisco

14 июня 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компания «ИТ-Интегратор» сообщает о запуске первого и единственного в Украине аутлета официальной техники производства компании Cisco. Особенность торговой площадки заключается в том, что клиентам предлагается восстановленная, стоковая и уцененная техника, которая при этом имеет гарантию и техническую поддержку от производителя. На сайте уже сейчас представлен широкий ассортимент разнообразного оборудования, в частности, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi.

Ожидается, что это позволит эффективно конкурировать с «серыми» продавцами, которые распространяют сертифицированное оборудование Cisco, не предоставляя клиентам гарантии и не осуществляя технической поддержки.

«Мы можем предложить самые низкие цены на рынке на качественное, надежное и защищенное оборудования Сisco. Мы пропагандируем ответственную и честную торговлю, и потому призываем не стимулировать «серый» рынок и покупать у авторизованного партнера по лучшим ценам», – комментирует Надежда Омельченко, вице-президент «ИТ-Интегратор».

«ИТ-Интегратор» имеет прямое партнерское соглашение с Cisco (Gold Certified Partner, TIER I), благодаря чему имеет возможность доступа к outlet-складам Cisco во всем мире. Там на постоянной основе в наличии свыше 7000 позиций товаров, которые доступны к отгрузке в ближайшее время. При отсутствии необходимой позиции в онлайн-аутлете, клиенты смогут оставить заявку, после чего менеджеры проверят наличие техники по запросу.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!