Рост мирового полупроводникового рынка в 2021 г. превысит 19%

14 июня 2021 г., 17:05

Эксперты из World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) представили майскую редакцию прогноза развития мировой полупроводниковой индустрии. Как сообщается, после увеличения выручки рынка по итогам 2020 г. в размере 6,8%, в 2021 г. ожидается усиление позитивных тенденций. В частности, в денежном выражении рынок вырастет в 2021 г. на 19,7% и достигнет в объеме 527 млрд долл. Наиболее весомый вклад, уже традиционно, внесут направления памяти (+31,7%), сенсоров (+22,4%) и аналоговых чипов (+21,7%). Ощутимый рост выручки также продемонстрируют сегменты, связанные с оптоэлектроникой (+9,8%) и продуктов на основе МОП-структур (+8,1%).

Лучшую динамику развития покажут компании из Азиатско-тихоокеанского региона и Европы, общая выручка которых увеличится на 23,5% и 21,1% соответственно.

В 2022 г. мировая полупроводниковая индустрия снизит обороты, однако останется в плюсе — при росте выручки на 8,8% объем рынка превысит 573 млрд долл. Главным двигателем рынка по-прежнему будет сегмент памяти, где выручка сохранит двузначные темпы роста.

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