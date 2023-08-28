Презентовано Oracle Compute Cloud@Customer для локальних ЦОД

28 августа 2023 г., 9:35

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Компанія Oracle анонсувала Oracle Compute Cloud@Customer - хмарну інфраструктуру, яка дозволяє організаціям використовувати обчислювальні сервіси Oracle Cloud Infrastructure (OCI) будь-де.

Як наголошується, за допомогою Compute Cloud@Customer клієнти можуть розробляти, розгортати, захищати та керувати робочими навантаженнями, використовуючи той самий стек програмного забезпечення, що й OCI, у розгортаннях розміром до однієї стійки.

Oracle Compute Cloud@Customer дозволяє організаціям запускати додатки та проміжне програмне забезпечення на обчислювальних, мережевих сервісах та сервісах зберігання даних OCI з гнучкими формами віртуальних машин у своїх центрах обробки даних.

Тепер організації можуть використовувати одні й ті ж сервіси OCI в своїх центрах обробки даних і хмарних регіонах Oracle, в той час як розробники та ІТ-менеджери можуть використовувати одні й ті ж API та інструменти управління для забезпечення узгодженого користувацького досвіду скрізь і всюди. Організації також можуть консолідувати існуючі робочі навантаження і розгортати нові хмарні додатки на повністю керованій хмарній платформі у своїх центрах обробки даних, що дозволяє їм скористатися економічно ефективною моделлю споживання OCI для оптимізації операцій і зниження витрат.

«Користувачі хочуть мати стабільну роботу незалежно від того, де працюють сервіси, і саме тому ми продовжуємо інвестувати в нашу стратегію розподіленої хмари з запуском Compute Cloud@Customer, - підкреслив Едвард Скревен (Edward Screven), головний корпоративний архітектор компанії Oracle. - Oracle пропонує на вибір публічні хмарні регіони OCI, виділені регіони та платформи Cloud@Customer, які клієнти можуть комбінувати для створення глобально розподіленого хмарного рішення. Цей вибір полегшує клієнтам досягнення їхніх стратегічних хмарних бізнес-цілей, одночасно дозволяючи їм виконувати вимоги до резидентності даних і отримувати доступ до високопродуктивних з’єднань з існуючими центрами обробки даних і додатками, чутливими до затримок».

Як зазначається, Compute Cloud@Customer побудований на базі процесорів AMD EPYC 4-го покоління з 96 ядрами на процесор і пам’яттю DDR5. Можна масштабувати систему до 552 процесорних ядер з 6,7 ТБ доступної пам’яті. Також можна збільшити розмір початкової підписки або динамічно масштабувати платформу Compute Cloud@Customer пізніше, додаючи аналогічні за розміром інкременти - до 2 208 ядер в одній стійці та 6 624 ядер загалом. Така конфігурація, підкреслює вендор, забезпечує в 3,8 рази більше ядер на одну стійку, ніж система Amazon Web Services (AWS) Outpost, і в 1,4 рази більше, ніж найщільніша система Microsoft Azure Stack Hub, яку ми змогли знайти. «Незалежно від розміру інфраструктури Compute Cloud@Customer, яку ви розгортаєте, ви сплачуєте лише за використаний обсяг», наголосив Джейсон Шаффер (Jason Schaffer), віце-президент з управління системними продуктами та інжинірингу рішень Oracle.

Також Джейсон Шаффер відмітив, що порівняно з AWS Outposts та Azure Stack Hub, гнучкі можливості Compute Cloud@Customer надають вам більше переваг, оскільки ці платформи підтримують значно менший обсяг сховища, забезпечують значно меншу гнучкість і стягують плату за використання сховища. Наприклад, ні AWS Outposts, ні Azure Stack Hub не підтримують протоколи зберігання файлів, що змушує вас використовувати різні системи зберігання для цих робочих навантажень. Крім того, AWS Outposts мають обмежену ємність сховища - до 380 ТБ для зберігання об’єктів і 55 ТБ для зберігання блоків, які не можна перерозподілити для інших цілей. Compute Cloud@Customer має в 7,8 разів більший обсяг сховища і дозволяє використовувати його на власний розсуд.

«Azure Stack Hub підтримує до 1,5 ПБ сховища, але це все одно менше половини ємності Compute Cloud@Customer. Нарешті, з AWS Outposts ви платите повну вартість за обсяг сховища, незалежно від того, використовуєте ви його чи ні, що робить його набагато дорожчим, ніж Compute Cloud@Customer. З Azure Stack Hub ви повинні купити або орендувати весь стек обладнання у когось на кшталт HPE або Dell, що руйнує всю хмарну модель і позбавляє вас переваг підтримки одного постачальника -, зазначає Джейсон Шаффер (Jason Schaffer), віце-президент з управління системними продуктами та інжинірингу рішень Oracle. - Якщо вам потрібна висока продуктивність для ваших робочих навантажень або для запуску традиційних упакованих додатків, масштабованість віртуальної машини може бути настільки ж важливою, як і загальний масштаб. Тут Compute Cloud@Customer також надає вам унікальні можливості. Oracle перенесла гнучкі віртуальні машини з OCI в Compute Cloud@Customer, що дозволяє запускати віртуальні машини з 1 до 64 ГБ пам’яті на ядро і масштабувати одну велику віртуальну машину з 96 обчислювальними ядрами і 960 ГБ пам’яті для додатків, що вимагають великих обсягів пам’яті та обчислень».

Також заявляється, що на відміну від локальних пропозицій інших постачальників публічних хмарних послуг, які зібрані з компонентів сторонніх виробників або мають дуже обмежені можливості, Oracle Compute Cloud@Customer є повністю інтегрованою хмарною платформою, яка створена, встановлена, належить і управляється компанією Oracle. Вона повністю сумісна з загальнодоступними хмарними регіонами OCI та OCI Dedicated Region і надає ті ж самі основні хмарні сервіси OCI за тією ж низькою ціною. Ці можливості зменшують тягар обслуговування та оновлення для клієнтів, дозволяючи їм розробляти та запускати хмарні додатки будь-де.

«Для організацій, які прагнуть розгорнути хмарні сервіси на місцях, послання звучить так: «йди до вершин або йди додому, - зазначив Рон Вестфолл (Ron Westfall), директор з досліджень The Futurum Group. - Так багато локальних хмарних сервісів - це або перегріті апаратні коробки, загорнуті в подарункове упаковування з інструментами фінансового інжинірингу, або ж я бачу, що вони пропонують лише десяту частину можливостей своїх публічних хмарних аналогів».

Як і у всіх сервісах OCI, дані в Compute Cloud@Customer завжди зашифровані для підвищення безпеки, а консоль OCI Console дозволяє організаціям повністю контролювати місцезнаходження даних, їх реплікацію та резервне копіювання. Це дозволяє організаціям відповідати високим вимогам щодо резидентності та конфіденційності даних. Крім того, організації, які використовують авторизацію та автентифікацію на основі OCI, можуть додати Compute Cloud@Customer в якості ресурсу в оренду OCI, створюючи єдине уніфіковане середовище, яке охоплює локальні центри обробки даних і центри обробки даних OCI Region.

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