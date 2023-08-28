Продажі DRAM у ІІ кв. зросли на 20,4% до 11,43 млрд дол.

28 августа 2023 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що зростаючий попит на сервери для завдань штучного інтелекту спричинив зростання поставок пам'яті HBM.

У поєднанні з хвилею накопичення запасів DDR5 на стороні клієнтів, у другому кварталі всі три основні постачальники DRAM продемонстрували зростання поставок.

Дохід індустрії DRAM у другому кварталі досяг приблизно 11,43 млрд дол., що на 20,4% більше, ніж у попередньому кварталі - зупинилось падіння, яке тривало три квартали поспіль.

Серед постачальників SK hynix продемонструвала найбільше квартальне зростання поставок - понад 35%.

Значно зросли поставки DDR5 та HBM, які мають вищий показник ASP. В результаті, ASP SK hynix зросла антициклічно на 7-9%, що призвело до збільшення доходу компанії у другому кварталі майже на 50%. З доходом у 3,44 млрд дол. ця компанія посіла друге місце в галузі.

Samsung, чий техпроцес DDR5 все ще знаходиться на рівні 1Ynm, а поставки в другому кварталі були обмеженими, зазнав падіння ASP приблизно на 7-9%. Однак, завдяки нарощуванню запасів компаніями, що випускають модулі, та підвищеному попиту на серверні системи штучного інтелекту, Samsung дещо збільшила поставки. Це призвело до збільшення виторгу компанії на 8,6% кв/кв до 4,53 млрд дол. і забезпечило їй перше місце в рейтингу.

Компанія Micron, яка посіла третє місце, дещо запізнилася з розробкою HBM. Однак поставки DDR5 становили значну частку, що дозволило компанії зберегти відносно стабільний показник ASP. Завдяки поставкам дохід компанії склав близько 2,95 млрд дол., що на 15,7% більше, ніж у попередньому кварталі.

Обидві компанії - і Samsung, і Micron - скоротили ринкову частку.

Загалом, через постійне зниження контрактних цін на різні товари, постачальники продовжують звітувати про негативні показники операційного прибутку. У ІІ кв. операційна маржа Samsung покращилася з -24% до -9%. У SK hynix спостерігалося одночасне зростання виторгу та АЗП, що значно покращило маржу операційного прибутку з -50% до -2%. З іншого боку у Micron показник змінився з -55,4% до -36%.

TrendForce очікує, що доходи галузі DRAM продовжать зростати в третьому кварталі. Після того, як постачальники скоротили виробництво, зменшилась схильність до зниження цін, а це означає, що контрактні ціни стабілізуються, і подальше зниження буде обмеженим. Як наслідок, очікується, що збитки, понесені від падіння цін на запаси, зменшаться, а маржа операційного прибутку зміниться зі збиткової на прибуткову.

Щодо інших виробників. Обсяги поставок Nanya скорочуються вже понад чотири квартали поспіль. Однак, завдяки замовленням на телевізори у другому кварталі, її дохід збільшився приблизно на 8,2%.

Доходи Winbond у другому кварталі зросли на 6,9%, в основному завдяки оголошенню тендерів у Китаї та додатковим потужностям заводу KH, що забезпечило більшу гнучкість у ціноутворенні, що призвело до збільшення обсягу замовлень.

PSMC в основному отримує дохід від власної DRAM-продукції, за винятком послуг виробництва DRAM на замовлення. Через низький попит та дещо відсталий виробничий процес, якому бракує конкурентних цінових переваг, дохід від DRAM знизився приблизно на 10,8%. Це робить PSMC єдиним постачальником, у якого в цьому кварталі відбулося падіння.

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