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Исследователи Samsung улучшили свойства квантово-точечных светодиодов

19 декабря 2019 г., 12:39
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Исследователи Samsung улучшили свойства квантово-точечных светодиодов

В своей новой работе двое исследователей и научных сотрудников Samsung Electronics впервые в отрасли продемонстрировали возможность использования квантово-точечных светодиодов (QLED) в коммерческих целях.

 
Ученые представили полупроводниковые нанокристаллы, называемые квантовыми точками, в которых отсутствуют токсичные тяжелые металлы и которые могут выступать в качестве высокоэффективных источников света. Эти наноструктуры могут использоваться в дисплеях, солнечных элементах и светодиодах. Исследование было опубликовано в журнале Nature.


Авторами проекта являются доктор Юньджу Чань (Eunjoo Jang), научный сотрудник Samsung, и доктор Ю-Хо Вон (Yu-Ho Won), ведущий научный сотрудник Института передовых технологий Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology).
 
Как отмечается, для того, чтобы полностью реализовать потенциал технологии квантовых точек, необходимо решить две технические проблемы. Во-первых, на смену квантовым точкам на основе кадмия должны прийти квантовые точки, отличающиеся высокой эффективностью светоизлучения, но при этом не содержащие токсичных тяжелых металлов. И, во-вторых, в целях снижения энергопотребления люминофоры квантовых точек (вещества, способные излучать свет) в дисплеях необходимо заменить квантово-точечными светодиодами. В исследовании научных сотрудников Samsung рассказывается о квантовых точках, которые позволяют решить обе эти проблемы.

Благодаря улучшению структуры квантовых точек, команде удалось значительно повысить квантовую эффективность, а также увеличить срок службы элемента QLED. В статье ученые отметили, что их метод улучшил квантовую эффективность светодиода на 21,4% и увеличил время жизни QLED светодиодов до миллиона часов.

«Уникальные технологии и материалы Samsung, из которых изготавливается ядро, помогли нам сосредоточиться на изучении возможностей квантовых точек для создания дисплеев следующего поколения, – отметила д-р Чань. – В дальнейшем мы намерены расширить разработку экологически чистых дисплеев, используя квантовые точки в новых структурах».

«Данное исследование позволило получать квантовые точки, отличающиеся высокой квантовой эффективностью, независимо от толщины оболочки, и обеспечило нам более полное понимание технологий изготовления квантовых точек», – добавила д-р Вон.


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