OPPO потратит 7 млрд долл. на R&D в ближайшие три года

В китайском Шэньчжэне компания OPPO провела мероприятие OPPO INNO DAY 2019, на котором представила ряд планов и инициатив в сфере умного взаимодействия устройств (intelligent connectivity).



В рамках мероприятия OPPO также продемонстрировала новые смарт-устройства, в том числе смарт-часы, беспроводные смарт-наушники, роутеры 5G CPE со встроенным модемом, очки дополненной реальности. А кроме того некоторые технологические прорывы в области быстрой зарядки, 5G связи, оптимизации изображений и программного обеспечения.



Запуск продаж смарт-часов, смарт-наушников и роутеров 5G CPE компания ОРРО планирует уже в первом квартале 2020 года.



В своей вступительной речи основатель и генеральный директор OPPO Тони Чен (Tony Chen) отметил: «5G и искусственный интеллект расширяют границы, а умное взаимодействие устройств становится все более актуальным. Со дня основания компания OPPO была не только производителем смартфонов. На самом деле, смартфоны открыли путь для OPPO, и теперь мы предлагаем пользователям широкий перечень технологичных гаджетов и сервисов. А со временем во всей отрасли не останется компаний, которые будут заниматься исключительно смартфонами». По словам Тони Чена, в течение следующих трех лет на технологические исследования и разработки ОРРО выделит бюджет в размере 50 млрд юаней (около 7 млрд долл.) для развития инновационных технологий в области аппаратного и программного обеспечения, а также 5G, искусственного интеллекта, дополненной реальности, больших данных и других передовых технологий.

Чтобы использовать возможности 5G, OPPO планирует реализовать три ключевые стратегии. Во-первых, компания сохранит фокус на развитии и исследовании ведущих мировых технологий; во-вторых, OPPO создаст многопортальную экосистему умных устройств, в которой смартфоны будут служить главной точкой доступа; и в-третьих, компания продолжит переосмысливать обслуживание пользователей и оптимизировать свой контент и сервисы.



В рамках мероприятия компания OPPO и аналитическая компания IHS Markit презентовали совместный документ под названием «Умное взаимодействие устройств: максимальные возможности благодаря 5G, искусственному интеллекту и облачным технологиям» («Intelligent Connectivity: Unleashing Opportunities with the Power of 5G, AI and Cloud»). Документ иллюстрирует основные тенденции и перспективы эры умного взаимодействия устройств благодаря 5G, а также предлагает решения и инструкции для будущих разработок в рамках экосистемы смарт-устройств.

