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Объем рынка игровых компьютеров EMEA в 2019 г. превысит 8 млн устройств

19 декабря 2019 г., 12:04
Объем рынка игровых компьютеров EMEA в 2019 г. превысит 8 млн устройств

Поставки игровых компьютеров в страны Европы, Ближнего Востока и Африки увеличились до 2,2 млн устройств, что на 2% больше, нежели годом ранее. Как ожидают эксперты из IDC, ожидаемая высокая позитивная динамика (+4,1% «YoY») в текущей календарной четверти позволит рынку выйти в плюс в целом по итогам 2019 г. — при росте на 0,3% «YoY» будет поставлено 8,4 млн настольных и портативных игровых систем. При ожидаемом среднегодовом рост в пределах 3,8%, по итогам 2023 г. поставки на локальный рынок увеличатся до 9,8 млн устройств.

В Западной Европе поставки выросли лишь на 0,4%, тогда как страны CEMA после трех кварталов спада отчитались улучшением результата в штучном выражении на 5,7%. Это позволило освоить почти 0,69 млн ПК. Справедливости ради, рост получен за счет Ближнего Востока и Африке, где зафиксировано улучшение на 30,2%. В то же время, Центральная и Восточная Европа просела на 4,4%, однако, благодаря Черной Пятнице и предпраздничным распродажам в финальной четверти все же сможет выйти в плюс.


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