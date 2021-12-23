iPhone 13 обігнав з продажу всі попередні серії смартфонів від Apple 

23 декабря 2021 г., 13:31

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Нова лінійка Айфонів була представлена ​​нещодавно, але вже встигла побити рекорди продажів. У цій статті фахівці інтернет-магазину Стилус розповідають, чи варто купувати новий iPhone 2021 і чим він такий гарний.





Чим хороший iPhone 13 mini



Переваги новинки:

цілком підйомна вартість;

зручний компактний формат;

гідна автономність;

топовий процесор A15 Bionic;

розширений спектр цікавих кольорів.



Версія 13 mini — останній малоформатний гаджет від Apple. Незабаром ці апарати підуть у небуття. То чому б не взяти із собою у майбутнє частинку історії?



Чи варто замовляти iPhone 13 Pro



Практично не дивує, що професійна версія IPhone 13 PRO зараз перебуває на піку продажу. Адже відомий дизайн відразу підкреслює статус користувача, а круті камери допомагають легким тапом по екрану створювати шикарні знімки. Також бажання витратитись на новинку викликає приголомшливий екран. До речі, дисплей моделі цього року названий найкращим із усіх флагманів за версією найшанованішого аналітичного бюро DisplayMate Technologies. Ціна апарату, на нашу скромну думку, трохи непристойна. Але подужати, здавалося б, непідйомну суму можна разом із розстрочкою.



Окремих слів заслуговує така бажана користувачами технологія розгортання кадрів до 120 Гц. Тепер у текстових сценаріях адаптивна частота знижується до мінімальних значень, що допомагає заощаджувати заряд батареї. А під час перегляду HDR-контенту плавність зміни кадрів зростає до краю. Потрібно похвалити гаджет і за яскраву картинку. Адже вам більше не доведеться жмурити очі, вдивляючись у екран на сонці.





Pro Max — найпопулярніший айфон поточного року



Цей формат, м'яко кажучи, зручний далеко не всім. Тим не менш, зважаючи на великий попит iPhone 13 Pro Max вже має статус дефіцитних пристроїв. На даний момент більшість онлайн-майданчиків поширюють айфон лише на передзамовлення. Якщо вам потрібен найкращий смартфон для спілкування в месенджерах, зйомки, геймінгу і перегляду мультимедіа — цей варіант точно для вас.



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