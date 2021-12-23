Schneider Electric представляє перший у галузі універсальний модульний ЦОД із рідинним охолодженням

23 декабря 2021 г., 14:15

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Компанія Schneider Electric оголошує про запуск універсального модульного центру обробки даних із рідинним охолодженням EcoStruxure All-In-One модуль.



Як повідомляється, новий презібраний модуль дозволить використовувати більшість центральних та графічних процесорів з високопродуктивними додатками для граничних обчислень, із більшою надійністю у важких та віддалених умовах. Від промислових виробництв і автомобільних об’єктів до телеком, військової сфери, гірничого та нафтогазового секторів, ця новинка дає можливість обробляти дані в режимі реального часу швидше з більшими інноваціями, вищою ефективністю та меншими затримками.



Розміщене у 20-футовому стандартному ISO контейнері, це нове універсальне рішення може забезпечити 60 кВт ІТ-навантаження із можливістю розширення до 336 кВт на індивідуальне замовлення. До системи також входить трифазне ДБЖ Galaxy VS потужністю 80 кВт, батарейний масив на повну ІТ потужність, протипожежний захист, вбудована система відведення тепла з резервуванням. Віддалений моніторинг та управління як фізичним середовищем, так і ІТ-обладнанням здійснюється завдяки програмному забезпеченню EcoStruxure ІТ, відзначене численними нагородами.



Як частина сімейства модульних центрів обробки даних EcoStruxure All-In-One модуль із рідинним охолодженням є швидким, гнучким та очікуваним рішенням, настільки ж якісним та функціональним, що й пристрій з традиційним монтажем на об'єкті. Це дозволяє проєктувати, будувати та встановлювати нові центри обробки даних протягом часу, у кілька разів коротшим за необхідний для створення та розвитку традиційних центрів обробки даних. Усе обладнання встановлюється та випробовується в заводських умовах для забезпечення стійкої та очікуваної роботи зі зниженим ризиком із першого дня.



Підкреслюється, що розроблений для стабільної роботи, новий універсальний модуль поєднує високу ефективність із наднизьким коефіцієнтом енергоефективності PUE <1,15, а за досвідом деяких об’єктів може досягнути і значення коефіцієнту енергоефективності 1,03. Використання рідинного охолодження зменшує вимоги до вентиляційного обладнання, спрощуючи інфраструктуру охолодження та відкидаючи потребу в вентиляторах. Ці властивості дають подвійний ефект, зокрема зменшується споживання енергії інженерною інфраструктурою (що вивільнює більше енергії для ІТ-навантаження) та підвищується надійність обладнання. Це також полегшує обслуговування шляхом виключення електромеханічних пристроїв, які вимагають регулярного оновлення та заміни.



Використання корпусів Ku:l 2 з рідинним охолодженням від компанії Iceotope, інтегрованих із серверними шафами NetShelter Liquid-Cooled від компанії Schneider Electric дозволяє повністю ізолювати критично важливе ІТ-обладнання від навколишнього середовища та забезпечити прецизійне охолодження зануренням у герметичному корпусі, який не пропускає пил, гази та вологу. Захист від проникнення та втручання серверного обладнання, обладнання для зберігання даних і мережевого обладнання гарантується додатковим рівнем фізичної безпеки та безпеки підключень до пристроїв введення/виведення.



«Сьогодні попит на найпотужніші процесори та графічні процесори зріс практично в кожній сфері використання ІТ, водночас швидко виникла гостра конкуренція за простір», заявив Роберт Бунгер, директор програми, керівник технічного відділу компанії Schneider Electric. «Новий All-In-One презібраний модульний центр обробки даних із рідинним охолодженням задовольняє потребу в потужностях з обробки даних для ресурсномістких обчислень в компактному, захищеному та виділеному крайовому середовищі, яке можна розгорнути практично будь-де всього за шість тижнів».

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