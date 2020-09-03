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InterSystems TrakCare помогает бороться с распространением коронавируса

3 сентября 2020 г., 14:25
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InterSystems TrakCare помогает бороться с распространением коронавируса

Компания InterSystems усовершенствовала свой продукт TrakCare для поддержки телемедицины, что среди прочего позволяет больницам запускать сеансы удаленного ухода за пациентами. Адаптируясь к сложившейся ситуации, InterSystems также изменила собственные процедуры внедрения решений.

Во время пандемии COVID-19 компания активно внедряла свою унифицированную систему медицинской информации InterSystems TrakCare по всему миру. Быстро реагируя на потребности клиентов, компания решала насущные проблемы масштабируемости, совместимости и скорости, вводя в эксплуатацию новые системы, оборудование и даже больницы.

Как отмечается, другие продукты компании, включая платформу данных InterSystems IRIS, InterSystems IRIS for Health и InterSystems HealthShare, также были востребованы во время кризиса, однако именно TrakCare наиболее активно используется медицинским персоналом на переднем крае борьбы с COVID-19: в 27 странах, в более чем 450 больницах и в большом числе лабораторий.

TrakCare предлагает легковесную систему, оптимальный для мобильных устройств пользовательский интерфейс и гибкость настройки, обеспечивающие быстрое развертывание и удобство использования. На протяжении кризиса InterSystems работает с клиентами, определяя дальнейшие пути улучшения способности своих продуктов справляться с вызовами COVID-19.

В феврале, когда кризис только начинался, InterSystems реализовала глобальную работу TrakCare с электронными медицинскими картами. Эта функциональность соответствовала рекомендациям ВОЗ и работала с новым приложением для отслеживания глобальных случаев коронавируса, предоставленным американским Центром системных наук и технологий им. Джона Хопкинса.

В разгар пандемии в Китае группа специалистов InterSystems выехала в Пекин, чтобы вывести онлайн женскую и детскую больницу Amcare. Круглосуточная работа в Мадриде позволила подключить по сети постоянные и временные больницы к лабораториям и системам диагностики и ухода за пациентами. В Сиднее компания за 48 часов наладила цифровые интерфейсы, соединяющие новое больничное оборудование для тестирования COVID-19 с TrakCare Lab Enterprise.

Всего семь дней понадобилось InterSystems для настройки электронных медицинских карт 80-коечной больницы в Риме и ещё 24 часа на добавление к системе гостиницы, которая была переоборудована для размещения выздоравливающих.

В ОАЭ, InterSystems в партнёрстве с Pure Health внедрила TrakCare Lab Enterprise для лабораторий COVID-19 этого оператора за рекордные две недели. Теперь, Pure Health может выполнять до 80 тысяч тестов в день – больше, чем любой другой оператор за пределами Китая.


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