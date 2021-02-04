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InterSystems названа Gartner «визионером» рынка облачных СУБД

4 февраля 2021 г., 15:45
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InterSystems названа аналитиками Gartner «визионером» рынка облачных СУБД

InterSystems, предоставляющая клиентам продвинутые технологии для решения наиболее важных проблем масштабирования, совместимости и производительности баз данных, была причислена к категории Визионеров во впервые опубликованным аналитической фирмой Gartner «магическом квадранте» для отрасли облачных СУБД.

Визионерами были названы четыре из 16 вендоров, удовлетворивших требованиям для включения в новый «магический квадрант», таким как: годовой доход от облачных СУБД более 20 млн долл., присутствие не менее, чем в трёх промышленных секторах и в трёх географических регионах.

Gardner определяет Визионеров как вендоров с чётким пониманием рынка и надёжным планом продвижения облачных СУБД. Это, как правило, небольшие и молодые компании, генерирующие новаторские идеи, которые подталкивают всю отрасль в новых направлениях. У них меньше клиентов, чем у Лидеров, но высокий потенциал рыночного роста.

InterSystems также включена Gartner в четвёрку лучших поставщиков в сценариях хранилищ логических данных и оперативной аналитики.

Операции InterSystems географически диверсифицированы. Используя как трамплин долгую историю надёжной работы в секторе здравоохранения и представительный список лояльных клиентов разного размера, InterSystems активно расширяет своё присутствие и в других отраслях, включая производство и финансовые сервисы.

InterSystems продает IRIS, гибридную (облачную/онпремисную) СУБД на основе InterSystems Caché. Она позиционируется как мультимодельная, благодаря тому, что использовалась как объектное хранилище с реляционными возможностями, включая полную поддержку ANSI SQL.

IRIS доступна как частная, полностью управляемая сервисная платформа (dbPaaS). Варианты облачного развёртывания включают приватные и основные публичные облака, такие как Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Tencent Cloud.

Слабыми сторонами InterSystems, Gartner считает малую известность компании за пределами сектора здравоохранения и необходимость конкурировать на новом для неё рынке многооблачных dbPaaS с устоявшимися здесь игроками. По сравнению с ними, InterSystems находится в положении догоняющего, особенно в отношении бессерверных и эластичных dbPaaS.

Пристальное внимание аналитиков к сегменту облачных СУБД обусловлено ростом облачной доли в общих доходах от СУБД и параллельным снижением интереса к продуктам локального базирования. Статистика Gartner за 2019 год показывают общую выручку рынка СУБД в размере 55,4 млрд долл., из которых 17 миллиардов (31%) приходятся на облачные СУБД. Что ещё более важно, облачный сектор отвечал в 2019 г. за 70% общего роста доходов рынка СУБД (6 из 7,6 млрд долл.).

По прогнозам Gartner, в 2023 г. половина доходов отрасли СУБД будет обеспечена облачными продуктами.

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