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Intel закриває бізнес з виробництва автомобільних мікросхем

27 июня 2025 г., 14:25
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За повідомленням Intel, компанія планує закрити свій бізнес з виробництва автомобільних мікросхем протягом найближчих кількох тижнів.

Intel надіслала електронного листа співробітникам свого підрозділу в Орегоні в рамках скорочення персоналу, запланованого на 15 липня. Скорочення, які можуть торкнутися до 10000 співробітників, спрямовані на економію 1,5 млрд доларів в рамках планів, оголошених у квітні новим генеральним директором Ліп-Бу Таном (Lip-Bu Tan).

«Як ми вже говорили раніше, ми переорієнтовуємося на наш основний портфель клієнтів і центрів обробки даних, щоб зміцнити нашу продуктову пропозицію і задовольнити потреби наших клієнтів», — заявила компанія. «В рамках цієї роботи ми вирішили згорнути автомобільний бізнес в рамках нашої групи клієнтських обчислень. Ми прагнемо забезпечити плавний перехід для наших клієнтів».

Автомобільний бізнес, що входить до групи клієнтських обчислень, заснований на придбанні Silicon Mobility в березні 2024 року, трохи понад рік тому, і з того часу Intel додала дискретну версію графічного процесора Arc для дисплеїв в салоні та штучного інтелекту в автомобілі.

Це не пов'язано з 88-відсотковою часткою Intel в ADAS і розробнику чіпів для систем автономного водіння Mobileye, який був виділений в окрему компанію у 2022 році. Intel заявляє, що її чіпи використовуються в 50 млн автомобілів, але в основному це процесори загального призначення.

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