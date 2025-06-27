Німеччина закликала Apple та Google до блокування DeepSeek в маркетах застосунків

27 июня 2025 г., 15:50

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Управління із захисту даних Берліна (Німеччина) у п'ятницю заявило, що додаток китайської компанії DeepSeek, що працює на базі штучного інтелекту, незаконно передає дані німецьких користувачів до Китаю. У зв'язку з цим регулятор закликав Apple та Google розглянути можливість блокування сервісу у своїх магазинах додатків.



Комісар із захисту даних Берліна Майке Камп (Meike Kamp) у своїй заяві наголосила, що передача даних німецьких користувачів DeepSeek до Китаю є "незаконною" згідно з правилами захисту даних ЄС. «DeepSeek не змогла переконливо продемонструвати моєму відомству, що дані німецьких користувачів захищені в Китаї на рівні, еквівалентному рівню Європейського Союзу", – зазначила Камп. Вона додала, що китайські органи влади мають "широкі права доступу до персональних даних у сфері впливу китайських компаній". Згідно з Генеральним регламентом про захист даних (GDPR) ЄС, компаніям заборонено передавати дані за межі регіону, якщо у країнах-отримувачах не встановлені конкретні гарантії, що відповідають вимогам GDPR у Європі.



За даними політики конфіденційності компанії, DeepSeek зберігає численні персональні дані, такі як запити до АІ або завантажені файли, на серверах у Китаї.



Німецький регулятор у п'ятницю повідомив Apple та Google про ймовірні порушення з боку DeepSeek та очікує, що американські технологічні гіганти проведуть "своєчасний розгляд" щодо можливого блокування додатка у своїх магазинах. Якщо справа Німеччини проти DeepSeek буде успішною, це може призвести до загальноєвропейської заборони додатка. За словами Метта Холмана (Matt Holman), спеціаліста з АІ та захисту даних з юридичної фірми Cripps, це можливо, оскільки "правила, що застосовуються в Німеччині, є такими ж, як і в інших країнах ЄС, а також у Великій Британії". Холман додав, що якщо Apple та Google видалять DeepSeek зі своїх магазинів додатків, це фактично буде рівносильно загальноєвропейській забороні.



Це не перший випадок, коли DeepSeek стикається з регуляторами в Європі. У лютому італійські органи із захисту даних наказали DeepSeek заблокувати свій додаток у країні. Тим часом, у січні ірландські органи вимагали від DeepSeek надати інформацію про обробку даних. Раніше у січні 2025 року китайська компанія DeepSeek привернула увагу, запустивши АІ-модель, яка, за її твердженнями, була створена за значно менших витрат, ніж у конкурентів, використовуючи менш просунуті чипи Nvidia.

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