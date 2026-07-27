Державний центр кіберзахисту в першому півріччі опрацював 248 кіберінцидентів

27 июля 2026 г., 13:25

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Фахівці Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку здійснюють безперервний аналіз підозрілої активності в мережах державних органів. Протягом перших шести місяців року вони опрацювали понад 141,5 млн подій інформаційної безпеки та згенерували більш як 9,5 тис. сповіщень про потенційні загрози. Завдяки своєчасному реагуванню успішно локалізовано та опрацьовано 248 кіберінцидентів.

Важливим елементом протидії загрозам залишається постійний обмін інформацією: до платформи індикаторів компрометації MISP CERT-UA в першому півріччі під'єднані 373 користувачі.

Одним із ключових напрямів роботи стало проведення аудитів інформаційної безпеки. Фахівці ДЦКЗ здійснили оцінку стану захищеності на 13 об’єктах, охопивши 71 інформаційно- комунікаційну систему. Під час цих перевірок виявлено 844 недоліки.

Додатково проведено масштабне сканування ресурсів у 85 організаціях, що охопило майже 581 мережеву адресу та понад 1666 доменних імен. За результатами сканування зафіксовано 1746 вразливостей. Найбільшу частку серед них становлять застарілі та вразливі компоненти (44%), а також помилки конфігурації безпеки (20%).

Крім того, часто фіксувалися міжсайтовий скриптинг, SQL-ін’єкції та розголошення інформації. Завдяки впровадженню наданих рекомендацій установи вже усунули чверть виявлених недоліків, суттєво знизивши рівень потенційних кіберризиків.

Для забезпечення безперебійної роботи критичних ресурсів держава продовжує масштабувати резервні та хмарні сервіси безпеки. До послуг Національного центру резервування ДЦКЗ загалом підключено 15 користувачів, серед яких Міністерство закордонних справ та інші державні структури.

Також розширюється використання захисту від DDoS-атак на базі рішень Akamai, яким наразі користуються 32 клієнти. Окрім цього, зростає підключення до сервісу Email Security-as-a-service, а внутрішні системи електронної пошти та документообігу Держспецзв’язку щоденно забезпечують надійну комунікацію для сотень користувачів.

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