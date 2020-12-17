AV-Comparatives протестировала корпоративные средства защиты конечных устройств

17 декабря 2020 г., 14:05

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Независимая испытательная лаборатория AV-Comparatives, сертифицированная по стандартам ISO, опубликовала свой отчет за декабрь о результатах испытаний на безопасность для средств защиты коммерческого класса оконечных устройств.

Ситуация с угрозами продолжает быстро развиваться, что ставит перед поставщиками антивирусных средств новые задачи. В отчете о результатах испытаний показано, как защитные продукты адаптировались к этим требованиям и насколько эффективнее стала предоставляемая защита за прошедшие годы.

В отчете по средствам коммерческого и корпоративного класса содержатся результаты испытаний за второе полугодие, включая тестирование защиты в реальных условиях, тестирование защиты от вредоносных программ, тестирование на производительность (оценку влияния тестируемых средств защиты на скорость работы системы) и проверку на ложное срабатывание. В отчете представлена полная информация о методологиях и результатах испытаний.

Средства защиты оконечных устройств для предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, предлагаемые 19-ю ведущими поставщиками, были подвергнуты серии испытаний. Этими поставщиками являлись: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Лаборатория Касперского, Microsoft, Panda, Sophos, SparkCognition, Vipre и VMware.

В целом, опубликованный компанией AV-Comparatives отчет по средствам защиты коммерческого класса за декабрь 2020 г. дает руководителям ИТ-подразделений и служб информационной безопасности подробную картину сильных и слабых сторон протестированных продуктов, что позволяет им принимать взвешенные решения о том, какие из них могут соответствовать их конкретным потребностям.

Как и все открытые отчеты об испытаниях, публикуемые компанией AV-Comparatives, отчет по средствам защиты оконечных устройств корпоративного класса доступен для всех бесплатно:

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-august-november/

Недавно компанией AV-Comparatives были проведены еще два испытания программного обеспечения для защиты коммерческих и корпоративных систем. Тестирование защиты от сложных угроз безопасности анализирует способность программного обеспечения для защиты корпоративных систем предоставлять эффективную защиту от растущей опасности, создаваемой целенаправленными устойчивыми угрозами (APT). Отчет о результатах этого тестирования уже опубликован и доступен для загрузки по следующей ссылке:

https://www.av-comparatives.org/tests/enhanced-real-world-test-2020-enterprise/

В ходе испытания на предотвращение и устранение угроз для оконечных устройств (EPR) исследуются возможности EPR-продуктов. Предполагается, что они будут не только обеспечивать защиту от APT, но и предоставлять подробную информацию обо всех аспектах атаки, позволяя ИТ-специалистам проводить соответствующие расследования и устранять угрозы. Отчет об этом испытании должен быть опубликован во второй половине декабря.

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