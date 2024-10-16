Intel і AMD сформували консультативну групу з екосистеми x86

16 октября 2024 г., 14:25

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Корпорація Intel і компанія AMD оголосили про створення консультативної групи з екосистеми x86, що об'єднує технологічних лідерів для формування майбутнього найпоширенішої у світі обчислювальної архітектури. Зазначається, x86 займає унікальну позицію для задоволення наростальних потреб клієнтів, забезпечуючи чудову продуктивність і безперешкодну взаємодію між апаратними та програмними платформами. Група зосередиться на пошуку нових шляхів розширення екосистеми x86 завдяки забезпеченню сумісності різних платформ, спрощенню розроблення програмного забезпечення та наданню розробникам платформи для визначення архітектурних потреб і можливостей для створення інноваційних і масштабованих рішень майбутнього.



Протягом понад чотири десятиліття x86 служить основою сучасних обчислень, утвердившись як краща архітектура в центрах обробки даних і персональних комп'ютерах по всьому світу. У сучасних умовах, що характеризуються динамічними робочими навантаженнями, пов'язаними зі штучним інтелектом, замовленими чипсетами, досягненнями в галузі 3D-упакування та системних архітектур, важливість надійної екосистеми x86, що розвивається, важлива як ніколи.



«Ми стоїмо на порозі одного з найзначніших зрушень в архітектурі та екосистемі x86 за останні десятиліття - нові рівні кастомізації, сумісності та масштабованості необхідні для задоволення поточних і майбутніх потреб клієнтів», - сказав Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger), генеральний директор Intel. «Ми пишаємося тим, що разом з AMD та членами-засновниками цієї консультативної групи ми створюємо майбутнє обчислень, і ми дуже цінуємо підтримку багатьох лідерів галузі».



«Створення консультативної групи з екосистеми x86 забезпечить подальший розвиток архітектури x86 як обчислювальної платформи для розробників та замовників», - сказала Ліза Су (Lisa Su), голова і генеральний директор AMD. «Ми раді об'єднати зусилля галузі, щоб задати напрямок майбутнім архітектурним удосконаленням і продовжити неймовірний успіх x86 на десятиліття вперед».



Консультативна група покликана об'єднати лідерів галузі для формування майбутнього x86 і стимулювання інновацій розробників внаслідок більш уніфікованого набору інструкцій і архітектурних інтерфейсів. Ця ініціатива дасть змогу підвищити сумісність, передбачуваність і узгодженість усіх пропонованих продуктів x86. Для досягнення цієї мети група звернеться до товариств розробників апаратного і програмного забезпечення x86 з проханням надати технічну інформацію про найважливіші функції та можливості. Співпраця сприятиме створенню узгоджених і сумісних реалізацій ключових архітектурних функцій і моделей програмування x86, що поширюються на всі сектори, включно з центрами оброблення даних, хмарними, клієнтськими, граничними та вбудованими пристроями, що зрештою забезпечить переваги для споживачів.



Передбачувані результати включають:



- Розширення можливостей вибору і сумісності апаратного та програмного забезпечення, а також прискорення використання нових передових функцій.



- Спрощення архітектурних рекомендацій для підвищення узгодженості програмного забезпечення та стандартизації інтерфейсів у всіх продуктах x86 від Intel та AMD.



- Забезпечення ширшої та ефективнішої інтеграції нових можливостей в операційні системи, фреймворки та додатки.



Як активні конкуренти, Intel та AMD водночас мають спільну історію галузевої співпраці, спрямованої на вдосконалення платформи, впровадження стандартів і усунення вразливостей в екосистемі x86. Їхні спільні зусилля сформували ключові технології, включно з PCI, PCIe, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Обидві компанії також зіграли ключову роль у розробці USB - найважливішого стандарту підключення для всіх комп'ютерів, незалежно від процесора. Консультативна група виводить це галузеве співробітництво на новий рівень на благо всієї комп'ютерної екосистеми та як каталізатор інноваційних продуктів.



Цитати керівників компаній-засновників



Голова ради директорів і генеральний директор Dell Technologies Майкл Делл (Michael Dell): «Dell має довгу історію роботи з платформою x86. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Intel, AMD та іншими членами Консультативної групи з x86, щоб продовжувати впроваджувати інновації для наших клієнтів і партнерів».



Президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise Антоніо Нері (Antonio Neri): «Для HPE велика честь бути одним із засновників Консультативної групи з екосистеми x86, допомагаючи формувати послідовну архітектуру майбутнього з інноваційними новими функціями, які задовольняють обчислювальні потреби клієнтів, що розвиваються».



Голова ради директорів і генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang): «Компанія Lenovo рада стати одним із засновників цієї нової важливої консультативної групи з огляду на нашу роль у галузі протягом останнього десятиліття. Коли ми працюємо разом як галузева екосистема, ми всі виграємо, але, що важливіше, виграють і наші клієнти. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися нашим технічним досвідом, щоб спільно прискорити зростання ринку x86 у клієнтських, граничних і хмарних системах».

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