IT-Enterprise цифрує бізнес-процеси медіакомпанії Суспільне Мовлення

16 октября 2024 г., 13:35

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Медіакомпанія Суспільне Мовлення продовжує системну цифровізацію, під час якої компанія здійснила перехід на єдину ERP-систему від IT-Enterprise. Цей етап цифрової трансформації дав можливість національній суспільній телерадіокомпанії України оптимізувати робочі процеси, що підвищило їхню прозорість та ефективність управління.

«Наша компанія відчула потребу в масштабній цифровій трансформації, щоб вивести управління ресурсами на новий рівень. Використовувати ручні процеси в такій великій організації, що налічує майже 4 тис. співробітників, стало неефективно та вимагало значних затрат часу. Компанія потребувала впровадження єдиної ERP-системи, щоб мати можливість бачити всі ресурси в одному місці та приймати зважені рішення», – каже Дмитро Козлов, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії.

Перший підхід до автоматизації компанії відбувся у 2020 році. Другий – стартував перед війною, коли компанія отримала грантову підтримку від королівства Швеції. Тепер же завдяки підтримці ЄС і міжнародних партнерів компанія має можливість провести комплексну автоматизацію процесів, що з автоматизації став український вендор IT-Enterprise.

У межах стратегії IT-Enterprise розробила карту проєкту цифровізації, яка охоплює всі основні операції компанії. Це дало змогу Суспільному оптимізувати процеси, зробити управління більш прозорим і інтегрувати всі аспекти своєї діяльності в одну гнучку систему. Система має простий інтерфейс і можливість створювати дашборди для ухвалення управлінських рішень.

У 2024 році Суспільне успішно реалізувало перший етап своєї стратегії, запустивши рішення для управління проєктами, обліку та управління процесами BPMN, а також ресурси для створення сюжетів, фільмів і програм.

Наступний етап цифровізації передбачає впровадження рішень для управління запасами, договорами, бухгалтерський та податковий облік, управління фінансами й бюджетами, а також управління персоналом і розрахунок заробітної плати, калькулювання собівартості продуктів та інше.

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