Intel и AMD: один на один в серверах

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Intel еще делает ставку на двухсокетные серверы, но готовится конкурировать с AMD в односокетных.

Третье поколение процессоров Intel Xeon Scalable «Ice Lake» подтянуло отставание от AMD EPYC: появилась поддержка 64 линий PCIe Gen 4 (было 48 x PCIe Gen 3) и восьми каналов памяти DDR4-3200 (было 6 x DDR4-2933). Перечень процессоров AMD EPYC втрое короче линейки Intel Xeon SP 3rd Gen с ее разнообразием моделей (50+), зато они поддерживают 128 линий PCIe Gen 4, а потолок по ядрам по-прежнему выше (64 против 40 у Xeon).

Один сокет против двух

Чем больше у процессоров ядер — тем меньше необходимость в многопроцессорных платформах. Если один CPU закрывает потребность в вычислительной мощности, зачем гнаться за двумя? Односокетные платформы проще и дешевле двухсокетных. На них удобно строить горизонтально-масштабируемую инфраструктуру (scale-out). 128 линий AMD EPYC достаточно серверу графических вычислений с четырьмя GPU x16 PCIe и серверу хранения с 24 x U.2 SSD x4 PCIe. Надо ли усложнять и удорожать решения?

P-серия процессоров AMD EPYC под один сокет стала мощным драйвером развития гиперконвергентных систем, GPU-вычислителей и NVMe-хранилищ. AMD не просто потеснила Intel на существующих рынках, но создала новый тренд — на односокетное будущее серверов. Два года назад Intel последовала примеру AMD и выпустила свой ответ, U-серию Xeon Gold.

Дополнительных производственных усилий «односокетные» процессоры не требуют — их получают из старших собратьев отключением интерфейса, отвечающего за объединение нескольких CPU в одной системе. Продают P- и U-процессоры по сниженным ценам — в расчете на то, что расширение сбытовой матрицы отобьет «недополученную» прибыль.

Односокетная линейка AMD EPYC 7003 (Milan):

U-серия Intel Xeon 3rd Gen:

Программные лицензии

В капитальные затраты по серверам входит стоимость программных лицензий, которые обычно привязаны к сокетам и числу процессорных ядер.

Калькулятор VMware напоминает, что лицензия покрывает до 32 ядер одного CPU, а VMware vSphere Enterprize лицензируется посокетно. Получается, обустройство инфраструктуры на односокетных серверах с 32-ядерными процессорами намного дешевле по лицензионным отчислениям, чем на двухсокетных с 16-ядерными. Ведущие блогеры VMware отдают должное вкладу AMD в рост популярности односокетных серверов.

Базовая лицензия Windows Server 2016 Standard покрывает 16 физических ядер. За большее количество ядер надо доплачивать. Поядерно лицензируется SQL-сервер. Это стимулирует не плодить многосокетность/многоядерность, а уделять больше внимания объективным оценкам необходимых ресурсов: брать процессоры с тактовой частотой повыше, разгружать дисковый и сетевой ввод-вывод.

Один сокет, 32 ядра: что выбрать?

Во втором поколении Intel Xeon не было 32-ядерных односокетных CPU. Теперь есть. Пользователей VMware заинтересует сравнение 32-ядерных Intel Xeon Gold 6314U и AMD EPYC 7543P:

Источник ServeTheHome

Процессоры сопоставимы по цене. Тактовая частота AMD на 20% выше, это дает заметное преимущество в практических приложениях. У них поровну каналов памяти DDR4-3200. Оба процессора поддерживают PCIe Gen4, но AMD c 128 линиями оставляет больше свободы для периферии. Intel Xeon понимает постоянную память Optane PMem 200 (с трудной судьбой, так и не ставшую востребованной).

Соратники и попутчики

Группа поддержки односокетных серверов на AMD EPYC за три поколения процессоров сформировалась, окрепла и включает ведущих производителей. Пользователю есть из чего выбрать: кроме Dell PowerEdge R6515, HPE ProLiant DL325 или Lenovo ThinkSystem SR635 Rack есть предложения от ASUS, Gigabyte, Supermicro, Tyan.

С односокетными серверами на Intel Xeon хуже. «Высшая лига» оставила без внимания U-серию и второго и третьего поколения Xeon Scalable, предлагая только двухпроцессорные системы. Разумеется, те работают с одним CPU, но «поневоле одноногие» серверы не назовешь привлекательным решением. Предложения односокетных платформ под Intel Xeon от производителей второго эшелона недостаточно для того, чтобы потеснить конкурента.

Будем считать, Intel продлила абонемент на места в «односокетной ложе», закрепила формальное присутствие на пока еще чужой территории и будет играть на лояльности потребителей в ожидании следующей станции на общем серверном пути.

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