Ринок ПК у США зросте на 5% у 2024 році

27 июня 2024 г., 12:45

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Поставки ПК (за винятком планшетів) до США зросли на 5% у річному обчисленні до 14,8 млн одиниць у першому кварталі 2024 року. Ключовими драйверами зростання стали споживчий сегмент і сегмент малого та середнього бізнесу, в обох з яких у першому кварталі відвантаження зросли на 9% у річному обчисленні. Завдяки сильному початку року ринок тепер готовий до здорової траєкторії відновлення на тлі триваючого циклу оновлення Windows.



Очікується, що загальний обсяг поставок ПК до США досягне 69 млн одиниць у наступному році, а потім зросте ще на 8% до 75 млн одиниць у 2025 році.



Третій квартал поспіль споживчий сегмент демонструє найкращі показники на ринку США. "Продовження знижок після святкового сезону стимулювало споживчий попит на ПК на початку 2024 року, - зазначає Грег Девіс (Greg Davis), аналітик Canalys. - Однак у першому кварталі також спостерігалося зростання показників комерційного сектору. Зростання поставок у малому та середньому бізнесі вказує на те, що очікуване оновлення, пов'язане із завершенням терміну експлуатації Windows 10, вже відбувається. Оскільки корпоративні клієнти збираються наслідувати цей приклад, найближчі перспективи ринку залишаються дуже позитивними".



"Макроекономічні умови в США залишаються стабільними вже кілька місяців, що сприяє зростанню споживчих витрат та інвестицій бізнесу в ІТ, - говорить Девіс. - Оскільки значна частина встановлених ПК все ще працює на Windows 10, очікується, що наступні чотири квартали принесуть ще сильніший імпульс циклу оновлення. Цей час також збігається з більшою доступністю можливостей штучного інтелекту на пристроях на ринку, з новими продуктами та користувацькими можливостями, які зацікавлять споживачів та компанії в екосистемах Windows та Apple. Прогнозується, що США стануть лідером у впровадженні комп'ютерів зі штучним інтелектом, оскільки виробники та їхні партнери приділяють першочергову увагу виходу на ринок, щоб скористатися значною можливістю перевести клієнтів на пристрої преміум-класу".

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