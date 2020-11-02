Jabra выпустила профессиональный спикерфон

2 ноября 2020 г., 16:10

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Компания Jabra анонсировала выпуск Speak 750 — новой модели в линейке профессиональных спикерфонов.

Как отмечается, представленное устройство разработано с учетом потребностей конференц-связи в условиях новой реальности и призвано повысить уровень комфортного взаимодействия в переговорных комнатах любого размера. Аудиосистема премиум-класса гарантирует бесшовную передачу звука и позволяет всем в комнате говорить и быть услышанными одновременно даже в ситуации социального дистанцирования. Благодаря своим небольшим размерам устройство дает возможность за считанные секунды оборудовать конференц-зал в любом месте.



Реализованный в Speak 750 полный дуплекс (возможность передавать и принимать звук единовременно с сохранением естественного звучания) гарантирует одновременную трансляцию звука для всех участников переговоров. Таким образом, дистанционное общение может проходить непринужденно, будто участники общаются лично, без риска пропустить важную информацию. Благодаря связи без прерываний и улучшенному звуку обеспечивается наиболее эффективное и быстрое взаимодействие команд.



Согласно исследованиям Jabra, около 10 % всего времени телеконференций, средняя продолжительность которых составляет 60 минут, тратится на решение технических проблем. Функция plug-and-play позволяет мгновенно подключить устройство Speak 750 к ноутбуку, смартфону, планшету через USB или Bluetooth. Speak 750 может быть сопряжен с 8 мобильными устройствами по Bluetooth, обеспечивая активное аудио с двух устройств. Совещание становится намного эффективнее, если начинается без задержек.



Модель Speak 750 сертифицирована для работы с платформой Microsoft Teams и снабжена специальной кнопкой для мгновенной связи с коллегами. Пользователи получают уведомления о том, что пора присоединиться к разговору или в случае, когда кто-то пытается связаться с ними. Одним нажатием пользователи подключаются к текущей телеконференции в Microsoft Teams.



Speak 750 в версии UC совместим со всеми платформами унифицированных коммуникаций и снабжен SMART кнопкой, которую можно запрограммировать для работы с Siri, Google Assistant или для быстрого набора.

По заявооению производителя, обеспечивается дальность беспроводной связи до 30 метров (расстояние между спикерфоном и адаптером Bluetooth) – до 10 метров (расстояние между спикерфоном и смартфоном/планшетом).



предусмотрна возможность интеграции с голосовыми помощниками Siri или Google Assistant, а также настройки быстрого вызова через ПО Jabra Direct (в варианте Speak 750 для систем унифицированных коммуникаций).



Система снабжена динамиком класса HiFi для обеспечения превосходного качества звучания речи, музыки и мультимедиа. А объемный стереозвук может быть предложен за счет беспроводного подключения дополнительного (второго) спикерфона Speak 750



Сообщается о том, что устройство предлагает до 11 часов автономной работы без подзарядки.



Спикерфон Jabra Speak 750 будет предложен по рекомендованной розничной цене 329 долл.

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