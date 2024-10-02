Infineon представила перший у галузі універсальний периферійний контролер USB 20 Гбіт/с

2 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Infineon Technologies оголосила про додавання програмованого периферійного USB-контролера EZ-USB FX20 до сімейства продуктів EZ-USB. Він дає змогу розробникам створювати USB-пристрої, що відповідають найвищим вимогам до продуктивності в галузі штучного інтелекту, оброблення зображень і нових застосунків. Периферійний контролер EZ-USB FX20 забезпечує високошвидкісне з'єднання з інтерфейсами USB 20 Гбіт/с і LVDS, збільшуючи загальну пропускну спроможність у шість разів, порівняно з його попередником EZ-USB FX3.



«Зі зростанням популярності USB-пристроїв зростає попит на сумісні та адаптовані USB-контролери», - говорить Ганеш Субраманіам (Ganesh Subramaniam), старший віцепрезидент і генеральний менеджер продуктової лінійки рішень для дротових з'єднань компанії Infineon. «Тому ми постійно покращуємо характеристики та продуктивність наших периферійних контролерів EZ-USB і раді підтримати розробників новим поповненням у сімействі продуктів, надаючи їм гнучкий компонент для створення потужних і передових застосунків».



EZ-USB FX20 постачається в корпусі BGA розміром 10×10 мм і займає мало місця на друкованій платі. Це дає змогу оптимізувати BOM і підходить для додатків з обмеженим простором. Він також підтримує пряме підключення USB-C без високошвидкісного мультиплексора сигналів, що спрощує процес проєктування. Комплект для швидкого розроблення містить вбудоване ПЗ та інструмент конфігурування для спрощення інтеграції. До комплекту входить стандартний роз'єм FPGA Mezzanine Card (FMC) для простого під'єднання до плат Field Programmable Gate Array (FPGA) і універсальна плата для програмування та налагодження. Крім того, периферійний контролер пропонує повний набір інструкцій із застосування для проєктування апаратного та програмного забезпечення, що спрощує розробку високопродуктивних пристроїв для різних застосувань.



EZ-USB FX20 оснащений двома центральними процесорами ARM Cortex - M4 і M0+, 512 КБ Flash, 128 КБ SRAM, 128 КБ ROM і сімома блоками послідовного зв'язку (SCB). До складу пристрою також входить прискорювач криптографії та підсистема передавання даних із високою пропускною спроможністю, що забезпечує передавання даних із прямим доступом до пам'яті (DMA) між портами LVDS/LVCMOS і USB на швидкості до 20 Гбіт/с. Передавання даних також підтримується додатковим 1 МБ SRAM для буферизації даних USB. Оскільки в периферійний контролер вбудовані функції визначення орієнтації порту USB-C і перевертання, зовнішня логіка не потрібна.

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