Україна може створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано

2 октября 2024 г., 8:15

В умовах війни українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Президент повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Крім того, українці можуть створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано.

Зі свого боку під час засідання Уряду 1 жовтня Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль наголосив, що вже кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український.

Голова Кабміну зауважив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 млн дронів. При цьому держава не лише випускає безпілотники, але й готує кадри для управління ними.

«Сьогодні Уряд дає старт експериментальному проекту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність», — зазначив очільник Уряду.

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