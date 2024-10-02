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Держспецзв’язку адаптувала інструмент CISA для оцінки кібербезпеки держустанов

2 октября 2024 г., 10:25
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Фахівці Держспецзв’язку провели презентацію та практичне заняття з використання інструменту для самостійного проведення оцінок кібербезпеки CSET (Cybersecurity Evaluation Tool) для фахівців з кібербезпеки державних установ та відомств. Учасники заходу мали можливість ознайомитися з інструментом на практиці, відпрацювати його використання у реальних сценаріях та отримати відповіді на запитання від фахівців Держспецзв’язку.

CSET було перекладено українською мовою та адаптовано до потреб місцевих організацій в рамках Меморандуму про співробітництво між Держспецзв’язку та Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Сполучених Штатів (CISA).

Очікується, що цей застосунок допоможе спеціалістам органів державної влади та операторів критичної інфраструктури у проведенні оцінок кібербезпеки, виявленні вразливих місць та визначенні необхідних заходів для покращення стану кібербезпеки як ІТ-систем, так і систем автоматизованого управління.

Адаптація даного продукту та його презентація із практичним заняттям відбулися за підтримки проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

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