Ілон Маск прогнозує 18-місячну глобальну рецесію але помірну

5 августа 2022 г., 12:35

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Як повідомляє CNBC, на зборах акціонерів Tesla 2022 у четвер інвестори запитали генерального директора компанії Ілона Маска, як вона планує витрачати свої гроші в найближчі роки, а також запитали про глобальні економічні перспективи.



Маск пожартував, що «створення макроекономічних прогнозів - це рецепт до катастрофи», але, однак, вказав, що «ми пройшли пік інфляції» і, ймовірно, побачимо «відносно м’яку рецесію», яка триватиме приблизно 18 місяців.



Голова Tesla базував свій економічний аналіз на цінах на сировину, які Tesla просять заплатити за матеріали та товари, необхідні для виробництва електромобілів. «Ми справді маємо певне уявлення про те, як змінюються ціни на речі з часом, тому що, коли ви виготовляєте мільйони автомобілів, ви повинні купувати товари за багато місяців до того, як вони знадобляться», наголосив він.



У другому кварталі 2022 року війна Росії проти України та триваюча пандемія Covid у Китаї завадили роботі заводу Tesla в Шанхаї та погіршили ланцюжки поставок, викликати дефіцит запчастин і проблеми з робочою силою в усій автомобільній промисловості.



Маска також запитали, як Tesla планує використовувати свій капітал у найближчі роки. Генеральний директор сказав, що Tesla насамперед збільшить свої капітальні витрати та витрати на дослідження та розробки «так швидко, як ми зможемо це зробити, не витрачаючи їх даремно». Він додав, що «можливий певний викуп акцій», залежно від того, як виглядатиме майбутній грошовий потік Tesla.



Маск, який також є генеральним директором SpaceX, сказав, що «поки що не хотів би брати зобов’язання» щодо викупу акцій Tesla, і що форс-мажорні обставини десь можуть змінити ситуацію. Однак він повторив, що якщо майбутні грошові потоки Tesla виглядають надійними, а світ «відносно стабільним», то викуп акцій відбудеться.



Загалом Tesla прагне виробляти 20 мільйонів автомобілів на рік до 2030 р., що є достатньо високою ціллю, і Маск заявив, що, на його думку, для цього знадобиться приблизно дюжина заводів, причому кожна фабрика вироблятиме від 1,5 до 2 мільйонів одиниць на рік.



На цей час Tesla управляє заводами у Шанхаї; Фремонт (шт Каліфорнія); Остін, ( шт Техас); і у Берліні в Німеччині. Вона також виробляє батареї на фабриці в Спаркс (шт Невада), яка працює спільно з Panasonic.



Tesla нещодавно випустила свій 3-мільйонний автомобіль, заявив Маск у четвер, і сподівається оголосити про нове місце розташування заводу пізніше цього року.



В той самий час компанія переробляє лише 50 автомобільних акумуляторних батарей на тиждень у Неваді, повідомив Маск у четвер, пояснивши, що ця цифра така низька, тому що більшість акумуляторних батарей від автомобілів Tesla все ще використовуються.



Під час зборів акціонерів голова Tesla також повторив обіцянки, які він давав у минулому, включно з тим, що Tesla наближається до мети «вирішити проблему автономності» та почати поставки безпілотного автомобіля, здатного працювати як роботаксі без водія.



Маск також повідомив, що Tesla все ще не змінює плани випустити Cybertruck у середині 2023 р., але не зможе продавати його з тими ж специфікаціями та ціною, які були спочатку вказані, коли три роки тому експериментальний пікап було анонсовано. «Я думаю, що неможливо було передбачити таку інфляцію, яку ми спостерігали», додав він.



Під час зустрічі Маск похвалився тим, що Tesla та друга його компанія, яка займається виробництвом ракет багаторазового використання SpaceX, є двома місцями, де сьогодні найбільше хочуть працювати студенти інженерів. За його словами, торік Tesla отримала 3 мільйони резюме від кандидатів.

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