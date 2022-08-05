Canalys: світові поставки хромбуків у ІІ кв. впали на 57% до 5,1 млн пристроїв

5 августа 2022 г., 13:45

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Canalys прозвітувала про світові поставки хромбуків, які знижують показники четвертий квартал поспіль з великім падінням у ІІ кв. - на 57% до 5,1 мільйона одиниць.



Глобальний ринок хромбуків застопорився після різкого зростання попиту на освіту на ключових ринках рік тому.



Acer стала провідним постачальником хромбуків у другому кварталі 2022 року, забезпечивши собі понад чверть ринку, оскільки її поставки впали на 28%, що є відносно невеликим падінням у порівнянні з показниками її основних конкурентів. Lenovo утрималася на другому місці, незважаючи на те, що її поставки впали на 56% порівняно з минулим роком. HP зазнала найбільшого падіння серед провідних постачальників через свою залежність від сектору освіти США, продемонстрував зниженням поставок на 79%. Dell і Asus склали решту першої п'ятірки.



«Починаючи з третього кварталу 2021 року обсяги поставок хромбуків скорочуються щокварталу в річному обчисленні», - нагнолосив аналітик Canalys Research Браян Лінч (Brian Lynch). - «Цей період негативного зростання можна розглядати, як очікуваний перехід після насичення двох найбільших освітніх ринків цієї категорії, США та Японії. Зараз глобальний ринок хромбуків налаштований на період стабільнішої роботи, з меншою кількістю поставок і більш традиційною сезонністю, ніж це було під час пандемії. Останніми місяцями спостерігалося значне накопичення асортименту цих пристроїв у каналі на тлі уповільнення попиту. Хоча в основному через зменшення попиту на навчання, попит на хромбукі також спадав останнім часом і у наслідок скорочення попиту у корпоративному сегменті. Партнери по збуту висловили консервативний погляд на перспективи зростання ринку. Незважаючи на нещодавнє значне падіння, слід зазначити, що обсяги поставок хромбуків значно вищі, ніж до пандемії, і зараз демонструють послідовне зростання два квартали поспіль. Майбутні цифрові освітні ініціативи в різних країнах і надалі зосереджуватимуться на пристроях з ОС Chrome, що потенційно може відтворити нові можливості для зростання сегменту».

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