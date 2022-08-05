Пам'ять семантичний SSD Samsung забезпечує приріст продуктивності у 20 разів

5 августа 2022 г., 11:45

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На конференції Flash Memory Summit 2022, що відбулася в Санта-Клара (Каліфорнія, США), компанія Samsung Electronics представила «Пам'ять семантичний SSD», в якому поєднуються динамічна та енергонезалежна пам'ять. Новинка має інтерфейс Compute Express Link (CXL). Для неї заявлено приріст продуктивності до 20 разів в операціях випадкового читання та латентності при використанні додатків, пов'язаних із технологією штучного інтелекту та машинного навчання.



Зазначається, що оптимізовані для читання та запису фрагментів даних невеликого розміру на значно більших швидкостях, твердотільні пам'ять семантичні накопичувачі Samsung підходять для зростаючої кількості робочих навантажень ШІ та машинного навчання, що вимагають дуже швидкої обробки невеликих наборів даних.



Ще одна представлена ​​Samsung на конференції перспективна технологія - "Петабайтне сховище". Вона дозволить одному серверному блоку запакувати більше одного петабайта сховища, що дає можливість виробникам серверів різко збільшити місткість сховища на тій же площі з мінімальною кількістю серверів. Високе завантаження сервера також допоможе зменшити енергоспоживання.



Samsung також оголосила про вихід на ринок двох корпоративних твердотільних накопичувачів: заявлено, що модель PM1743 є першим у галузі SSD з підтримкою PCIe 5.0, а PM1653 – перший твердотільний накопичувач SAS 24G. Обидві новинки перебувають у масовому виробництві.

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