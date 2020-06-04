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На рынке смартфонов вновь ухудшены ожидания

4 июня 2020 г., 17:25
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На рынке смартфонов вновь ухудшены ожидания

Пандемия коронавируса в очередной раз вынудила скорректировать прогнозы развития мирового рынка смартфонов. В IDC полагают, что за 2020 г. глобальные поставки не превысит 1,2 млрд устройств, тем самым спад в годовом сравнении достигнет 11,9%.

Локдаун во многих странах и рост безработицы вынудили потенциальных покупателей перераспределять расходы, делая акцент на товарах первой необходимости. Как ожидается, в первом полугодии спад составит 18,2%. Влияние пандемии на потребительские расходы сохранится и во второй половине года, однако спрос постепенно восстановится. К позитивной динамике рынок вернется не позднее начала будущего года, а один из главных катализаторов роста сформируют модели с поддержкой 5G.

COVID-19 продолжит негативно влиять на китайскую экономику, однако уже сегодня признаки улучшения — налицо. В частности, восстанавливаются цепочки поставок, заводы возобновляют производство. Предполагается, что китайский рынок отчитается в 2020 г. спадом однозначного порядка, тогда как прочие крупные рынки сбыта к примеру, европейский, уйдут вниз гораздо глубже.


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