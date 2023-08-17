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iForum-2023 – асиметрична відповідь українців війні 

17 августа 2023 г., 16:41
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Найбільша ІТ-конференція Східної Європи 10 серпня утринадцяте зібрала компанії та людей, на чиїх плечах стоїть економіка країни. Івент підтримало 130 топових спікерів, 85 компаній в Експозоні та понад 30 miltech-розробників у “Місті Майбутнього”. Загальна кількість учасників склала 5400.

іForum воєнного часу в першу чергу – про мобілізацію технологічного потенціалу країни на користь сил оборони. Вкладатися в технології сьогодні – означає зберегти людей у цій війні. Усвідомлення цього факту вперше на форумі об’єднало зусилля держави, бізнесу та військового сектору.

В Україні йде найбільша технологічна війна у світі. І якщо ми не мобілізуємо й не скоординуємо інтелектуальні та технологічні можливості країни, то програємо –  таким був лейтмотив нового напряму Military Tech.

За даними СБУ, торік на об’єкти критичної інфраструктури здійснено щонайменше 4,5 тис. кібератак (у 2021 р. - 1,4 тис, у 2020  р. - 800). А щомісяця наше інфополе зазнає близько 1000 дезінформаційних російських кампаній. Протистояти такому тиску можна лише консолідуючись та розвиваючи власні військові і безпекові технології.  

На іForum керівник напряму Military Tech Олександр Кардаков представив унікальну розробку компанії Octava Defence, платформу захисту об'єктів критичної інфраструктури – СФЕРА. Це єдиний комплекс, що поєднує радіолокаційну систему, акустичні датчики, оптичні і тепловізійні системи та софт з видачею інформації на вогневу активну протидію.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на координації спільних зусиль бізнесу, сил Міноборони, Генштабу, ГРУ, СБУ, Мінстратегпрому у боротьбі з військовою агресією.

Зокрема, йшлося про потреби держави у власному виробництві БПЛА. За його даними, до кінця року воно зросте у 100 разів. «Серед багатьох відомих айтішників і технопідприємців є ті, хто розгорнули  конвеєри виробництва і видають вже тисячі БПЛА щомісяця», - сказав він.

Рік тому українських компаній-розробників БПЛА, які виробляли дрони для держави, було лише 7, сьогодні їх 40, а до кінця 2023 їх буде 70. Серед виробників дронів 3 підприємства - державні. У країні діє 26 шкіл з навчання пілотів БПЛА. А готовність держінституцій інвестувати у військові технології ілюструє факт, що до кінця літа через Brave1 (кластер для розвитку Defense Tech) держава профінансує українські розробки у сфері військових технологій на $1 млн.

Мейнстримними на iForum-2023 стали також теми штучного інтелекту та повоєнного відновлення. Серйозні дискусії торкнулися міграційної політики, ринку праці і освіти – базових умов розвитку країни після війни.

За даними Івана Примаченка (Prometheus), з початку повномасштабного вторгнення кількість слухачів онлайн-платформи зросла на 35%. З тих, хто пройшов навчальні курси, 150 тис. - військові.

Артур Міхно (Work.ua) зазначив, що український ринок праці, незважаючи на війну і вимушену еміграцію людей, відродився на 90%. Він також повідомив, що Work.ua припиняє співпрацю з корпораціями, які на сьогодні не вийшли з рф. Наразі це 20 міжнародних компаній, з якими у  Work.ua були контракти на суму понад 5 млн грн.

Нові на iForum-2023  напрями (E-commerce, Блокчейн, AI), як і традиційні, містили наскрізну тему фахових викликів, викликаних війною. І, природно, бізнеси ділилися досвідом і способами вирішення завдань для розвитку ринків у надзвичайних умовах.

«Ми збирали iForum у 2014, після Майдану та анексії Криму, збирали у 2021, під час ковіду. Об’єднуватися для пошуку рішень у найважчі часи - ознака дорослого суспільства і місія iForum», – зазначив голова Оргкомітету Олександр Ольшанський.

Більше інформації про подію - на сайті та у нашому тг-каналі https://t.me/iforum_ua.
Усі доповіді і дискусії доступні онлайн.

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