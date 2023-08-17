Шість із десяти безконтактних оплат в Україні - це оплати гаджетами з NFC

17 августа 2023 г., 15:25

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Як повідомляє Mastercard, посилаючись на свою транзакційну статистику за другий квартал 2023 р., Україна продовжує впевнено йти шляхом активної диджиталізації, зокрема і в оплатах.

Частка розрахунків смартфонами та гаджетами з NFC серед усіх безконтактних оплат з картками Mastercard у фізичному ритейлі в країні перетнула 60%.

«Вже п’ять років поспіль Україна традиційно входить до десятки країн світу, що є лідерами за кількістю NFC-оплат цифровими картками Mastercard. За результатами другого кварталу Україна посіла місце у першій п’ятірці разом з Австралією, Великою Британією, Нідерландами та США», наголосив Юрій Батхін, віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Стрімкий розвиток NFC-оплат пов’язаний зі зростанням популярності цифрових гаманців, які дозволяють перетворити гаджет з NFC – смартфон, смартгодинник чи фітнес-браслет - на зручний платіжний інструмент, а окрім цього - з розповсюдженням технології безконтактної оплати. Так, сьогодні вже 95% усіх оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках в Україні – безконтактні. Серед найпопулярніших категорій – продуктовий ритейл, заклади харчування, одяг та взуття, а також автозаправні станції.

Важливим фундаментом для поширення культури безконтактних оплат також став розвиток мережі платіжних терміналів, що підтримують такий вид розрахунків. За даними НБУ, сьогодні майже 97% POS-терміналів в країні приймають безконтактні оплати.

«Свого часу запуск технології безконтактної оплати Mastercard став знаковою подією, що здійснила революцію в платежах по всьому світу і в Україні зокрема. Завдяки своїй простоті, зручності та безпеці, безконтакт став абсолютним фаворитом в оплатах серед українців, і сьогодні Україна входить до десятки передових країн світу за кількістю безконтактних операцій з картками Mastercard», – підкреслює Юрій Батхін.

Саме комплексний підхід до розвитку безконтактних оплат в країні та відкритість українців до інновацій, на переконання Юрія Батхіна, стали важливими передумовами «цифрового стрибка» і забезпечили Україні місце серед світових країн-лідерів у категорії NFC-оплат.

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