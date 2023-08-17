ERC стає дистриб'ютором виробника споживчих і комерційних дронів Autel Robotics

17 августа 2023 г., 16:45

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Компанія ERC офіційно повідомила, що стає міжнародним дистриб’ютором Autel Robotics - виробника споживчих і комерційних БПЛА.

Autel Robotics засновано 2014 року у США та має у своєму портфелі більш ніж 1000 авторизованих патентів по всьому світу. «Прагнучи задовольнити потреби клієнтів через інновації, команда поєднала у своїй діяльності науку й ентузіазм, що привело Autel до виробництва найкращих продуктів у галузі», йдеться в офіційній заяві.

У 2015 році Autel Robotics випустила X-STAR – дрон першого покоління. Як повідомляється, успіх X-STAR і наступної серії EVO дав змогу компанії швидко створити репутацію на ринку США. Із появою серії та платформи EVO II у 2020 році Autel Robotics підняла свій БПЛА до нових висот щодо продуктивності та сфер застосування.

ERC повідомила, що в каталозі компанії – широка лінійка дронів серії EVO, з-поміж яких версії: PRO, DUAL, NANO+, LITE+, MAX, а також кейси, акумулятори та запчастини до них.

На особливу увагу з точки зору дистриб'ютора заслуговує флагманська модель EVO MAX 4T, яка незабаром буде доступна до замовлення.

Autel EVO MAX 4T Standard Bundle Special Version – дрон для найскладніших умов і завдань. Цю модель з-поміж інших вирізняє спеціальна версія прошивки, яка передбачає:

покращений захист від подавлення та спуфінгу;

ручне вимкнення GNSS;

перемикання протоколів FCC/CE;

відсутність примусової активації;

покращені алгоритми ППРЧ;

відсутність безпольотних зон;

режим радіотиші;

розпізнавання зброї та транспорту AI.

Також наголошується, що серія EVO Max забезпечує розширену автономність. Вбудовані алгоритми оцінюють складне середовище для створення тривимірних траєкторій польоту в режимі реального часу для неперевершеного уникнення перешкод. Удосконалені датчики роблять можливим політ у недоступних для GPS зонах, а теплові камери та камери зіркового світла відкривають нові сценарії ідентифікації об’єктів і відстеження. Завдяки складаній конструкції, стійкій до атмосферного впливу, ця серія настільки ж портативна, наскільки й продуктивна.

Особливості Autel EVO MAX 4T

50 Мп зум-камера;

теплова роздільна здатність 640 × 512;

акумулятори з можливістю гарячої заміни;

рівень захисту IP43;

макс. час польоту 42 хв;

дальність передавання 20 км;

сервісна висота 4 км;

макс. опір вітру 12 м/с;

уникнення перешкод на 720°.

Autonomy Engine Autel збирає дані про довкілля та планує тривимірні маршрути польоту складною місцевістю такою, як гори та ліси, а також крізь будівлі. Варіанти використання включають швидку 3D-реконструкцію сцени, нагляд за громадською безпекою, промислову інспекцію та геодезичне обстеження.

Удосконалені датчики дають змогу моделям серії EVO Max орієнтуватися у спорудах, під землею або в середовищах без GPS.

Завдяки технології розпізнавання штучного інтелекту Autel моделі серії EVO Max можуть автоматично ідентифікувати та фіксуватися на різних типах цілей таких, як джерела тепла, люди, що рухаються, чи транспортні засоби, а також здійснювати відстеження на великій висоті та збирати дані для правоохоронних органів.

Підкреслюється, що модель серії EVO Max – це єдиний комерційний безпілотник, який поєднує традиційні системи бінокулярного зору з радіолокаційною технологією міліметрових хвиль. Це дає змогу вбудованому механізму автономії Autel сприймати об’єкти розміром до 0,5 дюйма, усуваючи сліпі зони та забезпечуючи роботу за умов слабкого освітлення або дощу.

Autel EVO MAX 4T Standard Bundle Special Version (без акумулятора) буде запропоновано за 339 999 грн.

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