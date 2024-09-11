ІDC: глобальні витрати на граничні обчислення досягнуть 378 млрд дол. у 2028 р.

11 сентября 2024 г., 11:35

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Згідно зі звітом ІDC глобальні витрати на граничні обчислення досягнуть 228 мільярдів доларів у 2024 році, що на 14% більше, ніж торік. Сюди входять сукупні витрати підприємств і постачальників послуг на обладнання, програмне забезпечення, професійні послуги та послуги, що надаються для edge-рішень. Прогноз передбачає стійке сильне зростання до 2028 року, коли витрати складуть близько 378 мільярдів доларів, а середньорічні темпи зростання будуть двозначними.

Згідно з IDC, граничні технології охоплюють дії, пов'язані з технологіями за межами централізованих центрів обробки даних, виступаючи в ролі посередника між підключеними кінцевими точками та основним ІТ-середовищем.

Периферійна ІТ-екосистема включає різні технології та послуги, в тому числі обчислювальну інфраструктуру (наприклад, сервери, сховища та мережеве обладнання), різноманітне програмне забезпечення (наприклад, системна інфраструктура, безпека, розробка та розгортання додатків), а також професійні послуги з впровадження та управління, а також послуги з надання хмарних технологій, що надаються на основі сервісів.

«Оскільки фокус штучного інтелекту зміщується з навчання на висновки, периферійні обчислення будуть потрібні для зменшення затримок і підвищення рівня конфіденційності, - зазначив Дейв Маккарті (Dave McCarthy), віце-президент з досліджень хмарних і периферійних сервісів в IDC. - Ця тенденція не тільки оптимізує ефективність роботи, але й сприяє розвитку нових бізнес-моделей, які раніше були неможливі в умовах централізованої інфраструктури. Розподіл додатків і даних на периферійні вузли дозволяє швидше приймати рішення, зменшуючи перевантаження мережі».

IDC Edge Spending Guide сегментує витрати на периферію для більш ніж 500 названих корпоративних сценаріїв використання, пов'язаних з шістьма областями - штучний інтелект, інтернет речей (IoT), доповнена реальність (AR), віртуальна реальність (VR), безпілотники і робототехніка - відкриваючи значні можливості в різних галузях.

У виробництві, на яке припадає найбільша частка витрат, передові технології дозволяють здійснювати моніторинг обладнання і процесів в режимі реального часу, скорочуючи простої і підвищуючи операційну ефективність. Прогнозоване технічне обслуговування на основі штучного інтелекту на периферії допомагає компаніям уникнути дорогих поломок, виявляючи проблеми до того, як вони загострюються.

У комунальному господарстві передові технології продовжують забезпечувати більш розумне, ефективне і оперативне управління критично важливими об'єктами інфраструктури, такими як електро-, водо- і газопостачання, в режимі реального часу. З ростом впровадження відновлюваних джерел енергії, інтелектуальних мереж та пристроїв з підтримкою Інтернету речей, периферія є критично важливим рішенням для комунальних компаній, яке допомагає швидко і безпечно обробляти величезні обсяги даних.

Банківська сфера є найбільш швидкозростаючою галуззю з точки зору витрат. Завдяки зростанню кількості послуг на основі штучного інтелекту, граничні обчислення змінюють те, як банки обробляють дані, виявляють шахрайство та взаємодіють з клієнтами. Приклади використання включають оптимізовані за допомогою штучного інтелекту операції, розширений аналіз і розслідування шахрайства та інші.

IDC очікує, що в усіх 19 галузях корпоративного сектору, представлених у довіднику витрат, протягом п'ятирічного прогнозованого періоду спостерігатимуться двозначні середньорічні темпи зростання (CAGR), що виражаються двозначними числами.

Однак найбільші середньорічні темпи зростання впродовж прогнозованого періоду будуть у сегменті постачальників послуг. Інвестиції в надання периферійних послуг у сфері провайдерів послуг базуються на витратах на інфраструктуру для периферійних обчислень з множинним доступом (MEC), мереж доставки контенту і віртуальних мережевих функцій. Граничні обчислення з множинним доступом є найбільш швидкозростаючою сферою, яка стає все більш важливою для підтримки наднадійного зв'язку з низькою затримкою, необхідного для додатків наступного покоління, що керуються широким розповсюдженням мереж 5G, Інтернету речей та штучного інтелекту.

«Зараз підприємства прискорюють свої інвестиції в передові технології та штучний інтелект, щоб забезпечити аналітику в реальному часі, автоматизацію та покращити якість обслуговування клієнтів, особливо у виробництві, комунальному господарстві, охороні здоров'я та роздрібній торгівлі. Такі ключові технології, як пристрої зі штучним інтелектом, периферійні сервери з графічними процесорами та 5G-зв'язок, набирають обертів, дозволяючи організаціям обробляти дані ближче до джерела та досягати вищої продуктивності, - зазначила Олександра Ротару (Alexandra Rotaru), менеджер з питань даних та аналітики в Європі. - На цьому шляху постачальники послуг відіграватимуть вирішальну роль, пропонуючи індивідуальні рішення, від розгортання інфраструктури до інтеграції АІ та управління периферією, допомагаючи підприємствам безперешкодно впроваджувати периферію та АІ і розкривати весь їхній потенціал для передових інновацій».

Що стосується витрат на технології, то на початку прогнозу найбільші інвестиції будуть спрямовані на апаратне забезпечення, що зумовлено процесорами штучного інтелекту та прискорювачами в системах периферійної інфраструктури, які, за прогнозами, будуть користуватися підвищеним попитом у найближчі роки. Однак, за оцінками, до 2028 року частка наданих послуг перевищить частку апаратного забезпечення. В рамках наданих послуг інфраструктура як послуга буде представляти категорію, що найшвидше зростатиме, як чудовий інструмент, що сприяє швидкій розробці, розгортанню та ітерації моделей АІ та додатків для периферійних обчислень. Незважаючи на невеликі загальні витрати, локальне програмне забезпечення залишатиметься критично важливим компонентом периферійної інфраструктури, що зумовлено прискореним попитом на аналітику та програмне забезпечення для AI.

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