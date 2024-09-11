Brave1 збільшив гранти для defense tech-розробників до 8 млн грн

11 сентября 2024 г., 10:25

Мінцифри повідомляє, що стартувало приймання заявок на оновлену грантову програму від defense tech-кластера Brave1. Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Крім цього, Brave1 продовжує видавати гранти в розмірі 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень.

Українські виробники — учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали:

- загальну оцінку не менш ніж 6, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 5, щоб залучити 4 мільйони гривень

- загальну оцінку не менш ніж 7, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 6, щоб залучити 8 мільйонів гривень

Грантові кошти можна витратити на закупівлю обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток продукту.

Нагадаємо, грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час було видано 299 грантів: 262 гранти на 4,9 млн дол. та 37 грантів на 67 млн грн.

«Продовжуємо створювати ще більше можливостей для розвитку українських оборонних інновацій та майбутніх геймченджерів технологічної війни», зазначили у Мінцифри.

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