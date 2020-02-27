IBM с партнерами запускает третий глобальный конкурс разработчиков

27 февраля 2020 г., 17:45

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Корпорация IBM и компания David Clark Cause совместно с «Советом по правам человека ООН», «Международным комитетом Красного Креста» и Linux Foundation объявили о старте нового этапа в рамках конкурса для разработчиков Call for Code. В 2020 г. – в 75-ю годовщину ООН – участникам со всего мира будет предложено разработать решения для помощи в борьбе с глобальным потеплением, используя технологии с открытым исходным кодом. В конкурсе могут принять участие разработчики, достигшие 18 лет. Прием заявок на участие начнется 22 марта во Всемирный день водных ресурсов.

Уже третий год подряд глобальный конкурс Call for Code поощряет создание практических приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, блокчейна, облачных вычислений и данных метеорологической компании The Weather Company (принадлежит IBM). Задача участников состоит в том, чтобы новаторски использовать доступные технологии, которые могут продемонстрировать немедленный эффект и оказать устойчивое гуманитарное воздействие на общество во всем мире.

В 2020 г. главной темой конкурса станет борьба с глобальным потеплением. О том, что эта проблема сегодня особенно актуальна, говорят результаты исследования IBM Code and Response Study, в ходе которого в начале этого года были опрошены 3000 разработчиков, специалистов оперативного реагирования и климатических активистов из восьми стран мира. 77% респондентов согласились с тем, что изменение климата – главный вызов современности, а 79% – что справиться с этой проблемой поможет использование современных технологий. Кроме того, 8 из 10 опрошенных отметили, что хотели бы предпринять какие-либо действия в борьбе с глобальным потеплением, но не знают, с чего начать.

Решение, которое будет признано лучшим в 2020 г., далее будет изучено ведущими мировыми организациями: «Управлением ООН по уменьшению опасности бедствий», «Фондом Клинтона», Linux Foundation и др. Кроме того, технология будет доработана при помощи специалистов IBM и предложена региональным сообществам, которые больше всего в ней нуждаются.

Более 180 тыс. разработчиков из 165 стран мира приняли участие в конкурсе в 2019 г. Было создано более 5000 решений для предотвращения стихийных бедствий, а также их последствий. Победителем конкурса стал проект Prometeo – носимое устройство, которое измеряет содержание угарного газа, концентрацию дыма, влажность и температуру для мониторинга безопасности пожарных в режиме реального времени, а также для улучшения их здоровья в долгосрочной перспективе.

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