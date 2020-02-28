Qualcomm упрощает создание гарнитур расширенной реальности

28 февраля 2020 г., 9:46

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Qualcomm Technologies представила новую типовую модель гарнитуры расширенной реальности (extended reality, XR) на базе платформы Qualcomm Snapdragon XR2.



Это, как отмечается, первая в мире типовая модель XR-гарнитуры с поддержкой 5G, в котором объединились высокая производительность, иммерсивность и интерактивность. Данная модель упрощает работу с комплексными технологиями и позволяет заказчикам в 2020 году предложить потребителям и бизнесу первоклассные устройства следующего поколения с поддержкой дополненной реальности (augmented reality, AR), виртуальной реальности (virtual reality, VR) и смешанной реальности (mixed reality, MR).

Новая типовая модель на базе платформы Snapdragon XR2 отличается вдвое большей производительностью CPU и GPU, вчетверо большей емкостью пропускания видеопотока, в шесть раз большим разрешением и в 11 раз большей производительностью ИИ по сравнению с пользующейся широкой популярностью нашей платформой XR. Типовая модель поддерживает до семи камер. Две внутренние камеры отслеживают движения обоих глаз. Две из четырех внешних — это RGB-камеры для создания смешанной реальности, другие две предназначены для отслеживания перемещения головы и могут также использоваться для генерации точных карт глубины. Седьмая камера в различных конфигурациях может устанавливаться производителями для отслеживания движений лица и губ или в качестве второй монохромной камеры для отслеживания контроллера.



Типовая модель Snapdragon XR2 впервые за все время существования XR-гарнитур позволила создать полноценную безграничную расширенную реальность. Это стало возможным благодаря 5G-решению на базе модемной системы X55 5G Modem-RF System. Теперь OEM-производители смогут ускоренными темпами создавать XR-устройства с поддержкой 5G для глобальных сетей. В типовой модели предусмотрена нативная поддержка диапазонов mmWave и sub-6. Модель была протестирована и сертифицирована в 5G-инфраструктуре Ericsson, обеспечивающей соединение с низкой задержкой. 5G-платформа Ericsson включает двухрежимное 5G-ядро, распределенную облачную инфраструктуру и радиосеть. Она обслуживает приложения, которым требуется низкое время задержки, и поддерживает такие бизнес-модели, как частные сети и публичные мобильные сети в определенном сетевом срезе (технология сетевого слайсинга). Платформа распределенных вычислений, открывающая безграничную расширенную реальность, теперь позволяет с помощью 5G-соединения дополнить локальные вычисления на устройстве периферийными вычислениями мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC) или вычислениями на ближайшем ПК с использованием беспроводного соединения 60 ГГц. Таким образом достигается совершенно новый уровень погружения, а пользователи получают невероятные впечатления.



Также в типовой модели предусмотрен ИК-излучатель для отслеживания движения рук и головы с параллельной поддержкой метода одновременной навигации и построения карты SLAM (simultaneous localization and mapping). Кроме того, поддерживается 3D-аудио и голосовые команды, установлена двойная LCD-панель с разрешением 2K для каждого глаза. В типовой модели применяют технологии партнеров, в том числе технология электромагнитного отслеживания Atraxa компании Northern Digital Inc. (NDI), которая обеспечивает точное, с низкой задержкой отслеживание 6DoF-контроллера и периферийного устройства без ограничений прямой видимости. Совместимость с встроенной технологией отслеживания глаз Tobii Spotlight Technology для фовеального рендеринга помогает оптимизировать системные ресурсы.



Форм-фактор данной типовой модели был разработан компанией Goertek в стиле виртуальной реальности, что должно помочь производителям ускоренно масштабировать и разрабатывать AR, VR- и MR-устройства для коммерческого использования. Типовая модель Snapdragon XR2 поможет OEM-производителям, как ожидается, будет доступна для отдельных партнеров в ближайшие месяцы.

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