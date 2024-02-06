Власник «Київстар» інвестує 600 млн дол. у відбудову України

6 февраля 2024 г., 17:35

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Глобальний цифровий оператор VEON та його дочірня компанія «Київстар» оголошують про початок реалізації інвестиційного проєкту в сумі 600 млн дол. для відбудови України. Його виконання охоплює трирічний період з 2024 по 2026 рік.

Про це було оголошено під час уваги візиту до Києва делегації VEON, до складу якої увійшли колишній держсекретар США Майкл Помпео, член правління VEON Огі Фабела та генеральний директор VEON Group Каан Терціоглу. Зокрема вони зустрілися з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, амбасадоркою США в Україні Бріджит Брінк та заступницею голови місії посольства Королівства Нідерландів в Україні Есселін ван Ертен.

VEON та Київстар також провели діловий та інвестиційний форум «B2U: бізнес для України» у Києві. Під час форуму понад 100 представників провідних бізнесів України обговорювали шляхи покращення інвестиційного клімату, що, своєю чергою, сприятиме залученню в Україну міжнародного бізнесу і розвиткові економічної стійкості країни.

Компанія VEON (зі штаб-квартирою в Амстердамі, Нідерланди) є в лістингу міжнародних бірж Nasdaq і Euronext Amsterdam і має глобальну базу інвесторів. Цифрові оператори, що входять до групи VEON, обслуговують близько 160 млн клієнтів в Україні, Пакистані, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані, у яких разом проживає понад 510 млн людей.

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