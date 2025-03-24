IBM Research представила мультиагентну платформу BeeAI

24 марта 2025 г., 17:25

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Експериментальна платформа BeeAI від IBM Research дає змогу розробникам запускати AI-агенти з відкритим вихідним кодом з будь-якого фреймворку і будь-якою мовою кодування.



Якщо дві голови кращі, ніж одна, уявіть, що можна зробити з дюжиною або більше. Саме це надихнуло IBM Research на створення нової експериментальної мультиагентної платформи Bee AI.



BeeAI покликана полегшити розробникам запуск популярних AI-агентів з відкритим вихідним кодом з різних фреймворків і створення власних спеціалізованих агентів. Незалежно від того, звідки взялися агенти та на якому коді їх було написано, їх можна легко налаштувати для роботи наодинці або разом із колегами з AI за допомогою розробленого IBM Research протоколу взаємодії агентів (ACP).



ACP стандартизує способи спілкування агентів один з одним, усуваючи одну з головних перешкод на шляху розробки мультиагентних систем. «Зараз зв'язок між агентами ускладнений через неузгодженість інтерфейсів агентів», - каже Кейт Блер (Kate Blair), директорка з інкубації продуктів в IBM Research, що курує BeeAI. «ACP діятиме як універсальний конектор, надаючи їм стандартизований спосіб обміну інформацією та взаємодії з іншими системами».



Початковий експеримент BeeAI був орієнтований на бізнес-користувачів, але на початку цього року BeeAI був перебудований, щоб сфокусуватися на розробниках. Його нова мета - спростити процес пошуку, інтеграції та оркестровки AI-агентів, незалежно від того, на якому фреймворку або мові програмування вони були створені.



Протокол, що лежить в основі BeeAI, який робить все це можливим, побудований на модельному комунікаційному протоколі Anthropic (MCP). Представлений у листопаді минулого року, MCP стандартизував способи підключення агентів до інструментів і даних для взаємодії та виконання завдань у реальному світі.



ACP від IBM робить ще один крок вперед, надаючи можливість виявляти та запускати агентів. Наразі ACP перебуває на стадії «пре-альфа», оскільки дослідники IBM залучають товариство розробників із відкритим вихідним кодом до розроблення протоколу, щоб спростити виявлення агентів, делегування завдань і поліпшити взаємодію між агентами. Очікується, що ACP незабаром стане незалежним від MCP.



За допомогою BeeAI користувачі можуть випробувати деякі з найпопулярніших агентів з відкритим вихідним кодом у Мережі за допомогою двох команд в інтерфейсі командного рядка або одного кліка в інтерфейсі користувача. Наразі пропонуються такі широко використовувані агенти з відкритим вихідним кодом, як Aider, парний програміст для редагування коду, і GPT-Researcher, агент для збирання та організації досліджень і цитат. Є навіть агент для перетворення досліджень на структуровані подкасти, оптимізовані для перетворення тексту на діалог за допомогою AI.



Платформа BeeAI була продемонстрована на конференції AI Dev 25 у Сан-Франциско. Конференція, яку проводить засновник Coursera і DeepLearning.AI Ендрю Нг (Andrew Ng), щорічно збирає сотні розробників.

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