У США за підсумками 2024 р. було продано 69,2 млн ПК - зростання на 5,2%

24 марта 2025 г., 16:41

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За даними Canalys поставки ПК (за винятком планшетів) до США зросли на 6% у річному обчисленні до 17,7 мільйона одиниць у IV кв. 2024 року завдяки високим показникам у комерційному сегменті. У перспективі очікується, цей ринок матиме помірно високі показники, але зіткнеться з проблемами, пов'язаними з нестабільною торговельною політикою, що, ймовірно, призведе до зростання цін для споживачів та бізнесу.

Очікується, що загальний обсяг поставок ПК до США в 2025 і 2026 роках не перевищить 2% зростання, а обсяги коливатимуться між 70 і 72 мільйонами одиниць щороку.

У другій половині минулого року комерційний сегмент демонстрував найвищі показники, що значною мірою було зумовлено попитом на Windows 10 на кінцевому етапі обслуговування. Оскільки Microsoft активізує свої зусилля з підвищення обізнаності щодо кінцевого терміну переходу на Windows 10 у жовтні 2025 року, компанії збільшують інвестиції в оновлення парку комп'ютерів. Ця тенденція збережеться протягом цього року і навіть у 2026 році, враховуючи масштаби старих пристроїв з Windows 10, які все ще присутні в інстальованій базі.

Хоча ринок ПК у США й надалі зростатиме завдяки оновленню Windows, з'явилися нові перешкоди у вигляді тарифів та пов'язаної з ними інфляції. «Торговельна війна президента Трампа з Канадою, Мексикою та Китаєм, що триває, має швидкі негативні наслідки для фондового ринку і призвела до зниження прогнозу зростання ВВП США на перший квартал 2025 року, - зазначає аналітик Canalys Грег Девіс (Greg Davis). - На додаток до прямого впливу тарифів, анонси та затримки, що мають характер «стоп-старт», внесли невизначеність у ціноутворення на споживчу електроніку в цьому році. Тарифи спонукали до пом'якшувальних заходів в індустрії персональних комп'ютерів, а виробники та торгові партнери останнім часом почали створювати запаси пристроїв». Опитування, проведене компанією Canalys серед американських торгових партнерів, показало, що 50% з них тримали запаси ПК на складі п'ять тижнів або більше в січні 2025 року, порівняно з 29% у листопаді 2024 року.

«Нова політика також стала каталізатором позитивних зрушень: TSMC та Apple нещодавно оголосили про великі інвестиції у виробництво в США, - додав Девіс. - Разом ці дві компанії оголосили про наміри інвестувати 665 мільярдів доларів у виробничі потужності, R&D, навчання тощо. Однак, пройде певний час, перш ніж вигоди від цих інвестицій матеріалізуються».



У четвертому кварталі минулого року Apple витіснила Lenovo на третє місце в загальному рейтингу постачальників, досягнувши цієї позиції вперше з ІІІ кв. 2022 року. «Поставки комп'ютерів Mac до США зросли на 26% в річному обчисленні, подолавши позначку в 3 мільйони одиниць у четвертому кварталі, - підкреслив Девіс. - Цикл оновлення Windows створює сприятливий ґрунт для Apple, щоб орієнтуватися як на споживачів, так і на підприємства, які можуть бути готові до переходу на нову операційну систему. Історично склалося так, що проблеми з керованістю та сумісністю були основними причинами, через які великі комерційні клієнти відмовлялися від продуктів Apple. Однак багато з цих проблем були вирішені компанією, і разом з більш конкурентоспроможними цінами та оновленням партнерської програми пізніше цього року, у 2025 році очікується збільшення частки ринку Mac у комерційному сегменті».

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