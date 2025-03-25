Воїни ЗСУ з допомогою тренажеру «Безпечне небо» вдосконалюють навички знищення ворожих дронів

25 марта 2025 г., 8:25

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Як повідомляє АрміяInform, військовослужбовці батальйону охорони повітряного командування «Південь» активно використовують мобільний тренажер «Безпечне небо» для вдосконалення навичок знищення повітряних цілей.

Необхідно зазначити, цей сучасний комплекс дозволяє моделювати реальні бойові умови, що є надзвичайно важливим в умовах війни.

Відео бойової підготовки оприлюднили на сторінці повітряного командування «Південь» ЗСУ.

Основна мета тренувань — навчити військових ефективно виявляти, супроводжувати та знищувати повітряні цілі, зокрема ворожі безпілотники типу «Шахед». Особливістю тренажера є його інтеграція з реальною зброєю, яку використовують захисники неба. Це дозволяє максимально наблизити умови тренувань до реальних бойових ситуацій.

Підкреслюється, що завдяки реалістичному інтерфейсу та різноманітним сценаріям боїв воїни набувають необхідних навичок без зайвих витрат боєприпасів. Це не лише економить ресурси, але й дозволяє проводити інтенсивні та ефективні тренування.

Завдяки мобільності комплексу тренування можна проводити у будь-якому місці, що особливо важливо в умовах постійних переміщень військових підрозділів.

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