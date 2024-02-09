ELKO Ukraine – дистриб’ютор ноутбуків та моніторів Acer

9 февраля 2024 г., 16:25

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За заявою ELKO Ukraine, цей дистриб'ютор ІТ-продукції, споживчої електроніки та комплексних рішень уклав угоду про постачання на ринок України ноутбуків та моніторів Acer. Зазначено, компанія Acer – один із провідних світових брендів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, продукція якого традиційно має високу довіру та попитом українського споживача.



Підписання угоди дозволить ELKO Ukraine забезпечити своїх партнерів – ритейлерів, інтернет-магазини, реселерів та системних інтеграторів – регулярним постачанням широкого асортименту продуктів Acer, популярних у корпоративному та споживчому сегментах.



«Співпраця з ELKO – це стратегічний крок для Acer в Україні. Її репутація, розуміння ринку та наш спільний успішний досвід в Європі дозволять запропонувати кращі умови, ширший спектр продуктів та європейський рівень сервісу. Ми прагнемо полегшити життя клієнтам та вивести на ринок безліч інноваційних продуктів Acer», - Дмитро Єлізаров, голова представництва Acer в Україні та Східній Європі.



«Підписання угоди з Acer – це дійсно важлива подія для ELKO Ukraine. Впевнена, це посилить наші позиції постачальника споживчих продуктів та бізнес-рішень у відповідних сегментах ринку. Ми цінуємо довіру компанії Acer та з ще більшим натхненням продовжуємо забезпечувати український ринок високоякісними пристроями, на які отримували численні запити від партнерів», - Катерина Скатерна, керівник напряму «Ноутбуки та споживча електроніка» ELKO Ukraine.



Угода передбачає постачання споживчих продуктів Acer. Широкий вибір ноутбуків Acer дозволяє знайти ідеальну модель для потреб кожного користувача: від тонких і легких ультрабуків, до потужних ігрових моделей:

Acer Aspire: лінійка ноутбуків для повсякденного використання, що пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості.

Acer Swift: тонкі та легкі ноутбуки для користувачів, що цінують мобільність.

Acer Nitro: ігрові ноутбуки для геймерів будь-якого рівня.

Acer Predator: лінійка потужних ігрових ноутбуків для ентузіастів.



Асортимент моніторів Acer приваблює своїм різноманіттям – споживачам доступний широкий вибір LCD-моніторів з різними характеристиками, включаючи 4K та HDR. Компанія пропонує монітори, що відповідають практично всім сучасним потребам, хай то робота, розваги чи творчість.



ELKO Ukraine також пропонує рішення Acer для бізнесу. Для корпоративного сегмента компанія Acer пропонує спеціальну серію ноутбуків TravelMate, які створені для гнучкого пристосування до нових гібридних стилів роботи й навчання та вирізняються легкістю і довговічністю. Бізнес-монітори Acer з дисплеями для робочих обчислень дозволяють підвищити продуктивність роботи завдяки вебкамерам і роз’ємам Type-C, а підставка ErgoStand дизайн ZeroFrame та можливість послідовного з’єднання надають гнучкості та ефективності робочим процесам.



Монітори Acer вже доступні для замовлення партнерам ELKO Ukraine, а надходження ноутбуків очікується згодом.

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