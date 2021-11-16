IBM анонсировала рекордный сверхпроводящий квантовый компьютер

16 ноября 2021 г., 12:25

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IBM объявила о создании квантового компьютера на 127 сверхпроводящих кубитах. Это более чем вдвое превышает размер сопоставимых машин, выпущенных Google и Китайским университетом науки и технологий (USTC).



Канадская компания D-Wave Systems продаёт машины, состоящие из тысяч кубитов, но они ориентированы на ограниченный круг проблем, для решения которых оптимален так называемый алгоритм квантового отжига, и, таким образом, не являются полностью программируемыми квантовыми компьютерами.



В последние годы значительный прогресс в области универсальных квантовых вычислений был сосредоточен на сверхпроводящих кубитах, которые являются одной из основных технологий, поддерживаемых Google, USTC и IBM. Их прежние устройства насчитывали до шести десятков сверхпроводящих кубитов.



Свой новый компьютер IBM провозгласила не только крупнейшим, но и, теоретически, самым мощным, самым программируемым и адаптируемым из существующих в мире. Однако оценить насколько в самом деле он превосходит лучшие машины Google и USTC пока не представляется возможным.



Google, и китайские разработчики использовали общий тест для оценки таких чипов, который состоял в моделировании квантовой схемы и выборке случайных чисел из ее выходных данных.



IBM только готовит научную статью, в которой описывались бы производительность и возможности Eagle и сама признает, что этот анонс имеет скорее психологическую ценность: он должен продемонстрировать научный и технический потенциал компании, то что она в состоянии генерировать всё больше кубитов и находится на верном пути к тому, чтобы начать решать с ними по-настоящему интересные задачи.



«Это ступенька к более крупным машинам», – говорит Боб Сутор (Bob Sutor), вице-президент и главный квантовый экспонент компании IBM.



Действительно, IBM заявила, что надеется продемонстрировать процессор с 400 кубитами уже в следующем году, а ещё через год рассчитывает преодолеть барьер в 1000 кубитов с чипом Condor. На этом этапе ожидается, что будет достигнут предел расширения, который сделает возможным создание квантовых компьютеров из сетей таких процессоров, связанных оптоволоконными линиями.

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